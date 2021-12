In de Grote Prijs van Abu Dhabi 2021 zullen de Formule 1-wagens voor het laatst op 13-duimsbanden rijden. Vanaf volgend seizoen staan de bolides geschoeid op moderne laagprofielbanden van 18 duim geleverd door Pirelli. Een technische revolutie.

Het was een raar gegeven: de Formule 1 wil het technisch uitstalraam van de auto-industrie zijn, maar nog steeds reden de bolides rond op zowaar oubollige 13-duimsbanden die in de jaren 80 werden ingevoerd in de koningsklasse van de autosport. Op de prestaties wat op zich niets aan te merken. Maar intussen is ook de bandenindustrie sterk geëvolueerd en werd al lang uitgekeken naar een product dat ook visueel sterker aansloot bij het huidige gamma dan de bekende 'ballonbanden'.

Pirelli introduceert een nieuwe 18" F1-band met een laag profiel © GF

In Abu Dhabi zwaait de 13-duimsband dus af tijdens de laatste race van 2021 om plaats te maken voor het nieuwe rubber van 18 duim waarmee vanaf volgend jaar geracet zal worden en dat er met zijn lager profiel inderdaad veel hedendaagser uitziet. Pirelli is al sinds 2011 de enige bandenleverancier in de Formule 1 en produceerde in die periode ruim 400.000 13-duimsbanden in zijn fabrieken in Izmit (Turkije) en Slatina (Roemenië).

De nieuwe 18-duims F1-band van Pirelli reed al 4.267 rondjes op de circuits, het equivalent van 20.000 testkilometers, waarbij 392 sets werden gebruikt door 19 verschillende piloten, waarvan de meeste nog actief zijn in de Formule 1. Vooraf passeerde ook nog eens 70 prototypes de revue alvorens tot de definitieve nieuwe F1-band met een laag profiel werd gekomen. Intussen rijdt ook de Formule 2 al op 18-duimsbanden van het Italiaanse bandenmerk.

Lees ook: De Formule 1 en het belang van Netflix-serie Drive tot Survive

Het was een raar gegeven: de Formule 1 wil het technisch uitstalraam van de auto-industrie zijn, maar nog steeds reden de bolides rond op zowaar oubollige 13-duimsbanden die in de jaren 80 werden ingevoerd in de koningsklasse van de autosport. Op de prestaties wat op zich niets aan te merken. Maar intussen is ook de bandenindustrie sterk geëvolueerd en werd al lang uitgekeken naar een product dat ook visueel sterker aansloot bij het huidige gamma dan de bekende 'ballonbanden'.In Abu Dhabi zwaait de 13-duimsband dus af tijdens de laatste race van 2021 om plaats te maken voor het nieuwe rubber van 18 duim waarmee vanaf volgend jaar geracet zal worden en dat er met zijn lager profiel inderdaad veel hedendaagser uitziet. Pirelli is al sinds 2011 de enige bandenleverancier in de Formule 1 en produceerde in die periode ruim 400.000 13-duimsbanden in zijn fabrieken in Izmit (Turkije) en Slatina (Roemenië).De nieuwe 18-duims F1-band van Pirelli reed al 4.267 rondjes op de circuits, het equivalent van 20.000 testkilometers, waarbij 392 sets werden gebruikt door 19 verschillende piloten, waarvan de meeste nog actief zijn in de Formule 1. Vooraf passeerde ook nog eens 70 prototypes de revue alvorens tot de definitieve nieuwe F1-band met een laag profiel werd gekomen. Intussen rijdt ook de Formule 2 al op 18-duimsbanden van het Italiaanse bandenmerk.