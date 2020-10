De Duitse premiummerken hebben de voorbije jaren maanden bakken kritiek over zich heen gekregen omdat zij te laat en te laks hebben gereageerd op het e-offensief van Tesla en andere. Ze hebben die kritiek ter harte genomen en gaan nu in de tegenaanval.

Made in Germany geldt in de autowereld nog altijd als een keurmerk. Mercedes-Benz heeft als geen ander merk ter wereld zijn stempel gedrukt op de technologische vooruitgang van de automobiel. De legendarische Benz Patent Motorwagen uit 1885 is een van de pronkstukken van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Na de Tweede Wereldoorlog hebben nieuwkomers zoals Audi, BMW en Porsche hun deel bijgedragen aan de suprematie van de Duitse automerken in de internationale autowereld. Overmoedig geworden of in slaap gewiegd door hun sterke marktpositie - wie zal het zeggen - hebben zij de voorbije tien jaar in enkele domeinen het heft uit handen gegeven. Op het vlak van elektrische aandrijving zijn ze zelfs op achtervolgen aangewezen op Tesla, Jaguar en enkele volumemerken zoals Renault, Hyundai en Kia. In een uitermate concurrentiële markt krijg je daar prompt de rekening voor gepresenteerd in de vorm van tegenvallende bedrijfsresultaten. Om hun marktaandeel op peil te houden, moeten zij immers hogere kortingen toestaan wat ten koste gaat van de winstmarges. Dat wederom heeft ervoor gezorgd dat hun aandeelhouders zich te woord hebben gemeld en het management onder druk zetten. Het is geen toeval dat er zich de voorbije twee jaar opvallende wissels van de macht hebben voltrokken in München, Stuttgart en Ingolstadt. De nieuwe bazen hebben lessen getrokken uit de fouten van hun voorgangers en weten wat hen te doen staat. Bijna gelijktijdig hebben zij een e-tegenoffensief aangekondigd dat in eerste instantie is bedoeld om de gemoederen in eigen huis te bedaren. Terzelfdertijd is het een signaal naar de buitenwereld toe dat zij de handschoen opnemen tegen Tesla & Co en hard zullen terugslaan. De Audi e-tron 55 die sinds 2018 bij Audi Brussels van de band loopt en de Mercedes de EQC konden immers niet echt overtuigen. De Porsche Taycan kan dat wel terwijl het bij BMW nog altijd wachten is op de komst van de iX3. In München heeft men bewust voorrang gegeven aan de lancering van een reeks plug-in hybrids, een strategie die de Beierse constructeur geen windeieren heeft gelegd.Met spanning wordt uitgekeken naar de marktintroductie van de EQS, de eerste auto op basis van de nieuwe EVA-architectuur voor elektrische auto's in het luxe- en executive segment van Mercedes-Benz. De wielbasis en breedte evenals alle andere systeemcomponenten, inclusief de batterijen, zijn variabel dankzij het modulaire ontwerp. Deze voertuigarchitectuur maakt het voor Mercedes-Benz mogelijk om verschillende elektrische auto's te bouwen, van sedans tot grote SUV's. Het merk met de ster kondigt de komst van zes nieuwe EQ-modellen aan, te beginnen met de EQS gevolgd door de EQE en de SUV-varianten EQS en EQE. In de compacte klasse start later dit jaar de productie van de EQA, de volledig elektrische broer van de GLA, gevolgd door de EQB in 2021.Lees verder onder de foto'sDe EQS ondergaat momenteel in laatste testen in het Test and Technology Centre in Immendingen. Volgens Vice-President Christoph Starzynski heeft de EQS meer dan twee miljoen testkilometers achter de rug, van de hitte van Zuid-Afrika tot de polaire vrieskou van Noord-Zweden. De nieuwkomer wordt geproduceerd in de nieuwe fabriek 'Factory 56' in het Duitse Sindelfingen, waar ook de nieuwe S-klasse van de band rolt. Factory 56 is een van de modernste autofabrieken ter wereld. Dankzij de uitermate flexibele constructie kan de nieuwe plant meerdere modellen en verschillende aandrijflijnen bouwen. Mercedes-topman Ola Källenius heeft laten weten dat hij het aantal benzine- en dieselmotorvarianten met 70 procent wil verminderen. Op die manier hoopt hij de hoge kosten te kunnen reduceren en meer winst te kunnen maken. De hoge kosten zijn een doorn in het oog van zijn aandeelhouders en met name van Li Shufu, eigenaar van het Chinese Geely die 9,8 procent van de Mercedes-aandelen in portefeuille heeft en daarmee de grootste privéaandeelhouder is van het Duitse autoconcern. Die eist een operationele winst van minstens 10 procent, vorig jaar bedroeg die 3,6 procent en voor dit jaar zal die zelfs negatief zijn. Vanuit München bereikt ons het goede nieuws dat BMW tijdens het derde kwartaal 50 procent meer hybride- en elektrische voertuigen heeft verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Sinds kort rolt in China de iX3 van de band, een elektrische versie van de X3. Volgend jaar start de productie van de iNext en i4 in Duitsland, gevolgd door elektrische varianten van de 7- en 5-reeks. Ook BMW zal het aantal varianten benzine- en dieselmotoren sterk verminderen, om kosten te besparen. BMW heeft door corona dit jaar 12,5 procent minder omzet gedraaid maar ziet zijn verkoop in China spectaculair stijgen. Niettemin bouwt BMW 6.000 arbeidsplaatsen af. Op de vraag of BMW eind van dit jaar de Europese CO2-doelstelling van 95 g/km zal halen, heeft CFO Nicolas Peter een affirmatief antwoord de wereld ingestuurd. Hij kijkt ook vol vertrouwen naar de toekomst en die zal elektrisch zijn... 'In Duitsland, Nederland en Noorwegen is de vraag naar hybrides en full electrics spectaculair hoog, tot 80 procent. Op relatief korte termijn zullen de centra van een aantal Europese grootsteden verboden gebied worden voor benzine- en dieselwagens.'Eind van dit jaar gaat in het Duitse Neckarsulm de Audi e-tron GT in productie, op het e-platform dat ook door de Porsche Taycan wordt gebruikt. De e-tron GT is de eerste volledig elektrische auto van Audi die in Duitsland wordt gebouwd. De Böllinger Höfe-fabriek is gespecialiseerd in de productie van kleine series.Grote delen van het koetswerk van de e-tron GT zijn gemaakt van een materiaalmix van ultrasterk staal en aluminium. Om deze onderdelen in de geplande hoeveelheden te kunnen produceren, werd een koetswerkafdeling ingericht waarin het vakmanschap van de bandwerkers wordt gecombineerd met robots. Mensen en robots werken letterlijk zij aan zij. Aan het einde van de koetswerkassemblagelijn monteren gespecialiseerde bandwerkers de componenten en controleren ze de afwerking van het koetswerk. De uitgebreide productielijn omvat 36 in plaats van de gebruikelijke 16 cycli. Op een eenvoudig verzoek van de bandwerkers vervaardigt een 3D-printer on site montagestukken op maat. Zoals elke elektronische auto is ook de e-tron GT voorzien van een wettelijke verplicht akoestisch waarschuwingssysteem (AVAS) dat in dit geval deel uitmaakt van een breder akoestisch spectrum. Een luidspreker aan de voorkant van de auto verspreidt het AVAS-geluid. Wie het optionele sound-pakket bestelt, heeft recht op een tweede luidspreker aan de achterkant van de auto. Binnenin zorgen twee luidsprekers voor een klankervaring van een superieur niveau, inclusief een continue aanpassing van het e-tron GT-geluid op basis van de snelheid of stand van het gaspedaal. Twee ingenieurs hebben een zogenaamde 'e-sound' bedacht en gecomponeerd. Audi heeft nog geen beelden van de e-tron GT vrijgegeven, maar van horen zeggen weten we dat die zo mogelijk nog spectaculairder uitziet dan de Porsche Taycan. Komt goed voor Audi.