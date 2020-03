Alpine kondigt de lancering van de beperkte reeks A110 Légende GT aan. De elegantste interpretatie van de A110 tot nog toe wordt onthuld aan de zijde van de A110 Color Edition 2020 en het personaliseringsprogramma Atelier Alpine.

De A110 Légende GT, waarvan wereldwijd slechts 400 exemplaren zullen worden verkocht, is geïnspireerd op de huidige A110 Légende. Met zijn op maat ontwikkelde designelementen voor koetswerk en interieur tilt hij de elegantie van de A110 Légende naar ongekende hoogten, zegt het sportwagenmerk. Deze interpretatie geeft de meest verfijnde A110 ooit nog een extra dimensie, waarmee het merk zich kan onderscheiden bij doorgewinterde kopers van sportieve wagens.

Parallel daarmee vult de A110 Color Edition 2020 het Alpine-gamma aan met een nieuwe beperkte reeks, maar ook met een jaarlijks vernieuwd programma. Net als de seizoenscollecties in de modewereld zal de A110 Color Edition elk jaar worden vernieuwd. In 2020 is de A110 Color Edition geïnspireerd op de A110S. Hij onderscheidt zich door een exclusieve afwerking in de gele kleur Jaune Tournesol en is vanaf nu tot eind 2020 verkrijgbaar. Na die datum wordt de kleur geschrapt uit het kleurenpalet.

Tot slot stelt Alpine zijn nieuwe personaliseringsaanbod voor, dat Atelier Alpine werd gedoopt. Behalve de 29 nieuwe koetswerkkleuren, geïnspireerd op befaamde kleuren uit de geschiedenis van het merk, biedt Atelier Alpine ook verscheidene afwerkingen voor de velgen en remklauwen om elke nieuwe A110 even uniek te maken als zijn eigenaar.(Belga)

