Harley plant elektrische motorfiets

Harley-Davidson heeft fantastische plannen die weldra realiteit worden: een zeer verleidelijke en prestatiegerichte 100% elektrische motor lanceren. Hiermee maakt het aanvankelijke scepticisme plaats voor welgemeende interesse. De elektromotor zou een onmiddellijk beschikbaar koppel leveren en geen gebruik maken van een koppeling of versnellingen. Gas geven en liefst wat doseren volstaat! De krachtbron werd diep in het frame geplaatst om een laag zwaartepunt te bekomen. Zoals het hoort voor een Harley-Davidson zal ook de LiveWire stevig 'lawaai' maken. Daarvoor bedacht het merk een specifiek audiosysteem dat iedereen intussen erg benieuwd maakt. De LiveWire werd voorgesteld als een roadster met een chassis dat werd ontwikkeld om een maximale wendbaarheid te verzekeren. Volgens de geruchten zou deze motor over zeven rijprogramma's beschikken. Verder garandeert een Showa-ophanging een sportieve demping met het nodig comfort. Een TFT-scherm doet dienst als dashboard en geeft via een aanraakscherm toegang tot al de contacten van uw telefoon via Bluetooth, uw muziek en navigatie. Zo weet u meteen waar het dichtstbijzijnde laadstation zich bevindt. Harley-Davidson gaf hierover al prijs dat de LiveWire aan snelle laadpalen kan worden opgeladen. Nu is het enkel nog wachten op de lancering in januari 2019. (Belga)