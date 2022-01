Hoewel fietsen en vooral elektrische fietsen het alsmaar beter doen, stagneert de markt van de snelle elektrische fietsen of de zogeheten speed pedelecs die een topsnelheid tot 45 km/u halen.

In vergelijking met 2020 krimpt de markt van de speed pedelecs in 2021 met 1,7%. In december was de terugval erg uitgesproken met -13,6% in vergelijking met dezelfde maand in 2020. Iets meer dan de helft van deze fietsen wordt als bedrijfsfiets gekocht via één of andere leasingformule. Een beperkt aantal gebruikers ziet de speed pedelec als een volwaardig alternatief voor woon-werkverkeer.

Maar ondanks de terugkeer van de files door een aantrekkende economie, groeide de interesse voor dit type fietsen niet langer. Mogelijk speelde ook het effect van een slechte zomer. Vooral bij particulieren bleek de aanzienlijke aankoopprijs van 4.000 euro of meer vaak een hinderpaal.

Ook de complexiteit om de fiets in te schrijven blijkt een barrière voor een bredere verspreiding want fietsen die - door de elektrische ondersteuning - een topsnelheid van 45 km/u halen, moeten een nummerplaat en een bijhorende inschrijving hebben. Voor dergelijke fietsen moet de gebruiker bovendien 16 jaar zijn en op zijn minst over een bromfietsrijbewijs beschikken. Verder geldt de verplichting om een fietshelm te dragen. De combinatie van deze logistieke en administratieve voorschriften schrikt potentiële kopers af.

Niet welkom

Tot slot is er nog het probleem van de fietsinfrastructuur die zeker niet overal optimaal uitvalt voor deze snelle tweewielers. Op drukke fietspaden is het zelden mogelijk en meestal ronduit gevaarlijk om sneller te rijden dan zeg maar 20 à 25 km/u. Bovendien komen er alsmaar meer fietspaden waarop deze fietsen (die worden beschouwd als een bromfiets klasse B) niet welkom zijn, waardoor de speed pedelecs moeten uitwijken naar de rijbaan tussen auto's, bestelwagens of zelfs vrachtwagens.

Daarom geven fietsverkopers nu aan dat deze markt inmiddels is verzadigd en dat vooral mensen die al een speed pedelec hebben hun exemplaar stilaan willen vervangen.

