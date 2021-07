Wie op zoek is naar een snelle en functionele wagen moet de Volkswagen Golf R Variant in overweging nemen. Deze break heeft een 320 pk sterke 2.0 TSI onder de motorkap en biedt tegelijk een laadvolume van 1.642 liter.

De 'R' is de krachtigste en sportiefste variant van het Golf-aanbod die aanvankelijk als hatchback werd gelanceerd, maar nu ook als Variant of breakversie te koop is. Hiermee wordt een traditie verdergezet die niet alleen bij Volkswagen maar vooral bij zustermerk Audi bijzonder succesvol bleek met de RS-modellen. Blijkbaar zijn er voor zo'n potente break nog veel liefhebbers en toegegeven, het blijft toch een vreemd gegeven zo'n halve bestelwagen die prestaties van een rasechte sportwagen neerzet.

270 km/u

Ook de nieuwe Golf R Variant gaat er als een speer vandoor met een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,9 seconden dankzij de 320 pk en 420 Nm koppel die de 2.0 TSI benzinemotor produceert. Om dat geweld in goede banen te leiden, kan de R rekenen op een 4Motion-vierwielaandrijving en een DSG-zevenbak. De topsnelheid loopt op tot 250 km/u, of zelfs 270 km/u met het optionele R Performance-pakket dat ook een driftfunctie en een circuitmodus voorziet.

Deze break zet knalprestaties neer. © GF

Net als de hatchback krijgt ook de R Variant de nodige aanpassingen aan het onderstel en de stroomlijn om tegen het hogere tempo opgewassen te zijn. En om meteen stoerder en sportiever voor de dag te komen. De prijzen en de exacte lanceringsdatum van de Golf R Variant zijn nog niet bekend, maar wellicht rolt hij nog dit jaar bij de verdelers binnen en zal de prijs in de lijn liggen van de hatchback die 51.470 euro kost.

