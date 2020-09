Het gamma van de Golf 8 wordt uitgebreid met twee breakversies, het gaat om de klassieke Variant en de Alltrack-versie (foto) die een meer avontuurlijke look krijgt. Ondanks het succes van SUV-modellen, blijven veel Belgen trouw aan deze koetswerkvorm.

Deze nieuwe Golf Variant werd de afgelopen week in wereldpremière onthuld en de compacte break wordt nog ruimer, dynamischer en digitaler. Dankzij de extra ruimte, een uitgebreide standaarduitrusting en nieuwe motoren (die van de gewone Golf) met mild hybride technologie is deze Golf Variant meer dan ooit klaar voor de toekomst. Volkswagen voorziet meteen twee breakversies dankzij de komst van de vierwielaangedreven Alltrack-versie met SUV-trekjes. Deze nieuwste telg meet 4.633 mm en heeft nu een wielbasis van 2686 mm (66 mm langer dan die van de Golf VII). Door deze grotere proporties veranderen ook de verhoudingen en krijgt de Golf Variant een langere, en vooral lagere look. De koplampen en achterlichtunits beschikken eveneens over LED-technologie. De Golf Variant zit sinds 1993 in het Golf -gamma en tot nu toe werden er ongeveer 3 miljoen exemplaren van verkocht. Tot op heden zagen we vijf generaties, elk gebaseerd op het hatchback-platform van de gelijknamige Golf. Momenteel draait de productiesite van Wolfsburg (Duitsland) op volle toeren om aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen. (Belga)

