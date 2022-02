Gordon Murray Automotive (GMA) breidt zijn gamma verder uit met de T.33. Dit is het 'kleine broertje' van de T.50 die toegankelijker wil zijn, maar nog zeer exclusief blijft.

In het segment van de supercars gelden totaal andere normen. Gordon Murray Automotive (GMA) beweert dat de nieuwe T.33 een toegankelijker model wordt naast de in 2020 gelanceerde T.50. Maar nog altijd is die nieuwe telg zeer krachtig, razendsnel én veel te duur voor de gemiddelde portemonnee.

Goed, het prijskaartje van 1,65 miljoen euro valt veel lager uit dan de 2,6 miljoen euro die de T.50 kost, maar dan nog is duidelijk dat GMA mikt op zeer exclusief publiek. Dat wordt ook in de verf gezet door de beperkte oplage van slechts 100 stuks.

Als het merk spreekt over 'toegankelijkheid' bedoelt het ook dat de T.33 beter geschikt is voor alledaags gebruik en dus wat minder radicaal is dan de T.50. Dit model is een tweezitter met een koffer van 288 liter, waarin dus ook boodschappen of bagage kan.

Voor de aandrijving zorgt een centrale V12. © GF

Licht en snel

Toch betekenen deze toegevingen niet dat de T.33 slappe prestaties zou neerzetten. Voor de aandrijving zorgt ook hier een V12. Nu goed voor 612 pk en 451 Nm koppel dat al grotendeels bij lagere toeren beschikbaar is voor een vlot en comfortabele rijgedrag. Hoe snel de T.33 dan wel is, werd nog niet meegedeeld. Maar aangezien de sportwagen met zijn koetswerk uit koolstofvezel naar verluidt minder dan 1 ton zou wegen, zal hij zonder twijfel zeer gezwind uit de startblokken schieten. Schakelen gebeurt naar keuze manueel of sequentieel.

Interesse? Dan moet je snel een bestelling plaatsen bij Gordon Murray Automotive dat weldra begint met de productie van de 100 exemplaren van de T.33 die in 2023 worden geleverd.

De GMA T.33 is een tweezitter met een koffer van 288 liter. © GF

