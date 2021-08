Scuderia Cameron Glickenhaus is een ambachtelijke constructeur van exotische sportwagens die graag experimenteert met nieuwe concepten. Dit leidde tot een pick-up op waterstof die bijna rijklaar.

Filmproducent James Glickenhaus is een groot autoliefhebber die zelfs zijn eigen automerk oprichtte: Scuderia Cameron Glickenhaus, dat hij omschrijft als een 'boutique manufacturer of exotic high performance racing and road cars'. Deze ambachtelijke constructeur richt zich dus vooral op exotische en eigenzinnige projecten, zoals de SCG007 die specifiek voor de uithoudingsraces op circuit werd ontwikkeld.

Intussen is de portfolio al uitgebreid met een totaal ander voertuig: de SCG Boot, een buggy die deelneemt aan de Bajas of woestijnraces. Op basis van die wagen ontwikkelde Scuderia Cameron Glickenhaus dan weer de Glickenhaus Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup Concept. Een hele mond vol voor de pick-up variant met een brandstofcel. Daarmee kan dit voertuig dus emissieloos op waterstof rijden en gebeurt de aandrijving door elektromotoren.

600 mijl op één tank

Glickenhaus kondigt aan dat een prototype nog dit jaar rijklaar zal zijn en daarmee wil hij 600 mijl (ca. 960 km) op één tank waterstof afleggen om het potentieel van dit concept aan te tonen, dat ook als stroomgenerator gebruikt kan worden.

Daarna wordt eventueel een productiemodel overwogen dat ook betaalbaar zou moeten zijn. Al valt natuurlijk af te wachten wat dat zal betekenen, want de producten van het gamma van de Scuderia Cameron Glickenhaus liggen meestal in de hogere prijsklassen.

