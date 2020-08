Renault en ProMove bieden 10 Knack-lezers de kans om één dag in de huid te kruipen van een professionele autotester en gratis een rijvaardigheidscursus te volgen op het circuit van ProMove in Zolder.

Renault stelt zijn complete gamma plug-in hybrides en SUV-modellen ter beschikking. De testdag heeft plaats op zaterdag 12 september van 9u30 tot 16u.

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs en zich online aanmelden voor 1 september bij urbain.vandormael@knack.be. Gelieve uw geboortedatum, beroep, adres en telefoonnummer te vermelden alsook waarom u zich kandidaat stelt (max. 85 woorden).

Een verslag van deze lezersactie verschijnt in de Knack Extra van 21 oktober 2020 die gewijd is aan het fenomeen SUV en de opmars van de elektrische auto.

