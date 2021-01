Ford kondigt een exclusieve nieuwe variant van zijn Ranger-pick-up aan, die werd ontwikkeld met designspecialist MS-RT. Dit model verenigt een sportieve look met premiumspecificaties en unieke, met de hand afgewerkte details.

Met de nieuwe Ranger MS-RT kopen de klanten een hoogwaardige versie van de best verkochte pick-up in Europa. Hij gaat het Ranger-gamma aanvoeren naast de Ford Ranger Raptor die groeide uit woestijnraces. De nieuwe wagen is afgeleid van de Ranger Wildtrak en kreeg een royale uitrusting, 1 ton laadvermogen en de keuze tussen de koetswerkversies Super Cab en Double Cab.

Het koetswerk van de Ranger MS-RT omvat een met de hand gebouwde voorkant waarin een radiatorrooster met koolstofvezeleffect en geïntegreerde mistlichten zijn verwerkt. Het opvallende profiel draagt bij tot zijn sportieve karakter met 20" lichtmetalen velgen van OZ Racing, verbrede wielkasten en stoere schorten.

Verder benadrukken de lakkleuren Frozen White, Sea Grey en Agate Black de indrukwekkende vormgeving, die nog is versterkt door spiegelkappen met koolstofvezeleffect, aerodynamische dakrails en MS-RT-badges.

Het interieur van de Ranger MS-RT is uitgevoerd in hoogwaardig leder met oranje stiknaden. De sfeerverlichting en verwarmde voorzetels zorgen voor een comfortabel interieur, terwijl details op de vloermatten en drempelbeschermers een gevoel van maatwerk geven. Het connectiviteits- en navigatiesysteem Sync 3 met 8"-aanraakscherm vereenvoudigt de communicatie en de entertainmentfuncties en de achteruitrijcamera helpt bij het parkeren of het aankoppelen van een aanhangwagen.

Onder de motorkap schuilt de 2.0 BiTurbo EcoBlue-dieselmotor, die uitstekende prestaties en trekkracht biedt. Maar tegelijk ook de verfijning van een personenwagen en een geoptimaliseerd brandstofverbruik verzekert. In combinatie met de 10-trapsautomaat die ook in de sportwagen Ford Mustang wordt gebruikt, levert de aandrijflijn een vermogen van 213 pk en een koppel van 500 Nm, goed voor een laadvermogen tot 1.098 kg en een sleepgewicht van 3.500 kg.

De inschakelbare vierwielaandrijving van de Ranger blijft behouden voor een optimale tractie op het terrein, terwijl de dealer een optionele Maxhaust-soundbox met bediening via app kan installeren voor klanten die een sportiever geluid wensen. Deze exclusieve Ranger MS-RT zal vanaf de zomer van 2021 verkrijgbaar zijn bij de Ford-dealers.

