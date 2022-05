Geofencing verlaagt automatisch snelheid voertuigen￼

De auto-industrie ontwikkelt geofencing, een technologie die een virtuele zone creëert waarin voertuigen automatisch vertragen, in plaats van er op te vertrouwen dat bestuurders verkeersborden naleven. Is dit een stap naar meer veiligheid of een Big Brother-scenario?

Verschillende automerken testen momenteel geconnecteerde voertuigtechnologie met behulp van geofencing. Dat is een virtuele geografische grens die snelheidsborden ooit overbodig kunnen maken. Dit systeem maakt niet alleen de straten veiliger voor andere weggebruikers en voetgangers, maar kan bestuurders ook helpen om snelheidsboetes te vermijden en de zichtbaarheid op de weg te verbeteren.

Snelheid is namelijk nog altijd een belangrijke factor bij verkeersongevallen. Uit onderzoek blijkt dat geofenced zones 30 voor scholen, ziekenhuizen en winkelgebieden de risico’s voor alle weggebruikers aanzienlijk verminderen.

Flexibeler en veiliger

In de ontwikkeling van geofencing voert Ford momenteel een proefproject uit in Keulen (Duitsland) met een elektrische E-Transit maar deze technologie zou in de toekomst ook kunnen werken met alle modellen uit het gamma.

‘De geconnecteerde voertuigtechnologie heeft bewezen dat het dagelijkse ritten eenvoudiger en veiliger kan maken in ieders voordeel, niet alleen van de bestuurder’, zegt Michael Huynh, manager City Engagement bij Ford. ‘Geofencing kan ervoor zorgen dat de snelheid wordt verlaagd waar en zelfs wanneer dat nodig is om de veiligheid te verbeteren en een aangenamere omgeving te creëren.’

Verschillende rijhulpsystemen, zoals verkeersbordherkenning en een adaptieve snelheidsregeling, helpen bestuurders al om de snelheidsbeperkingen na te leven. Maar een geofencingsysteem met een snelheidsbeperking is wellicht flexibeler en doeltreffender dan de huidige boordsystemen. In het proefproject onderzoekt Ford ook de impact van snelheidsbeperkingen in termen van een betere doorstroming en minder risico’s op ongevallen.

Daarnaast kan geofencing ook gebruikt worden in het milieubeleid van een stad of regio door er voor te zorgen dat een plug-in hybride voertuig automatisch in de emissievrije elektrische modus rijdt wanneer de wagen in een lage-emissiezone rijdt.

Het proefproject van Ford loopt nog tot maart 2023 en maakt deel uit van een reeks intensieve praktijkscenario’s onder meer in de postsector.