Gemballa tovert 818 pk uit Porsche 911

Ook al is de Porsche 911 Turbo een van de topmodellen uit het gamma van het Duitse sportwagenmerk, toch volstaat dat voor sommige autoliefhebbers niet. En dan wenden ze zich meestal tot een gespecialiseerde tuner die zich volledig mag laten gaan. Dat plaatje hebben ze bij Gemballa als geen ander begrepen, met als resultaat steeds nieuwe, opzienbarende bolides.

Zoals deze GTR 8XX Evo-R BiTurbo die op basis van de Porsche 911 Turbo werd ontwikkeld. Eerst en vooral werd de 3,8 liter zescilinder boxermotor, die standaard 540 pk produceert, opgepept tot maar liefst 818 pk en 1.098 Nm. Dat had uiteraard een positief effect op de prestaties, want nu spurt de coupé in slechts 2,38 seconden naar 100 km/u. De kaap van 200 km/u wordt na 7,5 tellen bereikt en de topsnelheid bedraagt 370 km/u.

Verder werd eveneens het uiterlijk opgedirkt met een zeer opzichtige, sportieve bodykit in koolstofvezel met grotere luchtinlaten, verbrede flanken en ruimbemeten spoilers. Reken maar dat je zal opvallen met deze exclusieve Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo.(Belga)