De Duitse tuner Gemballa staat bekend voor zijn spectaculaire aanpassingen aan Porsches, maar ontwikkelt nu ook een eigen supercar waarvan de naam nog niet bekend is. Intussen werden wel de eerste schetsen getoond.

Uit die schetsen blijkt dat de supercar van Gemballa een bijzonder stoer voorkomen zal krijgen. En met een aangekondigde sprint van stilstand tot 200 km/h in ongeveer 6,5 seconden moet er zeker flink wat vermogen onder het koetswerk schuilgaan. De proporties geven ook aan dat de krachtbron centraal zal gemonteerd worden. Gemballa liet al weten dat de wagen wellicht wordt gelanceerd met een klassieke verbrandingsmotor (mogelijk met turbo) en dat er later waarschijnlijk nog een hybride variant bijkomt.

Over het exacte vermogen werd nog niet gecommuniceerd, maar gezien de vooropgestelde prestaties zal dat zeker een indrukwekkend aantal pk's worden. De supercar van Gemballa is echter nog ver van productieklaar. In de eerste plaats zoekt de constructeur nog extra kapitaal om het hele project te kunnen realiseren. Bovendien moet het eerste rijdende prototype nog vervaardigd worden. De eerste testritten zijn in 2020 gepland, zodat een mogelijke lancering ten vroegste in 2021 kan verwacht worden.(Belga)