Audi verruimt het gamma van zijn meest populaire EV, de Q4 e-tron. Ook is nu duidelijk dat de Duitse constructeur onderaan het gamma de A1 niet zal vervangen.

De komst van strengere emissienormen zorgt ervoor dat de ontwikkeling en productie van auto's duurder wordt. Voor de consument zal autobezit (én -gebruik) meer kosten en voor constructeurs komen de winstmarges nog meer onder druk. Omdat je nu eenmaal meer winst kan maken op een keurig uitgeruste middenklasser dan op een budgetvriendelijke instapversie, zullen er op termijn minder compacte en betaalbare wagentjes beschikbaar zijn, een trend die overigens vandaag al merkbaar is op de automarkt.

Ook Audi ontsnapt niet aan deze wetmatigheden en zal zijn kleinste model, de A1, die tot voor enkele jaren in Vorst werd gebouwd, niet vervangen. Dat betekent niet noodzakelijk dat het model op korte termijn van de markt verdwijnt, maar Audi heeft wel aangegeven dat er geen opvolger wordt ontwikkeld.

Audi's R&D-afdeling focust zich voornamelijk op elektrisch aangedreven voertuigen en het nieuwste wapenfeit hier is de komst van een bijkomende versie van de Q4 e-tron. Tussen de bestaande 40 e-tron en de 50 e-tron, komt de 45 e-tron. Die is gebaseerd op de Q4 40 e-tron, want hij gebruikt dezelfde batterij met een capaciteit van 77 kWh, maar in plaats van achterwielaandrijving wordt de 45 e-tron bedacht met een extra elektromotor op de vooras zodat hij ook recht heeft op het Quattro-embleem.

Het systeemvermogen bedraagt dan 265 pk en dat volstaat om in 6,9 seconden van 0 tot 100 km/u te spurten en een topsnelheid van 180 km/u te halen. Met één batterijlading komt deze versie tot 490 km ver.

