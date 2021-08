Ford lanceert een stoere Trail-versie van de Transit Custom Nugget. De Nugget-versies zijn bij Ford de kampeerversies op basis van de verschillende bestelwagens die de constructeur in het gamma heeft.

De markt van de kampeerwagens is het voorbije jaar enorm gegroeid omdat steeds meer mensen korte vakanties in hun bubbel willen maken en klassieke reismodi zoals het vliegtuig liever links laten liggen.

Ford ontwikkelde de Nugget en deed voor de kampeeraccessoires een beroep op de Duitse specialist Webasto. Om aan de vraag te kunnen voldoen zal Ford in 2022 de productie van deze modellen zelfs verdrievoudigen.

De nieuwe Trail-versie krijgt een robuust ogend koetswerk met het typische matzwarte Ford radiatorrooster dat eerder op de Raptor werd gelanceerd. Verder komen er zwarte kunststof beschermingselementen op het koetswerk en rond de wielkasten. Op technisch vlak wordt het voertuig eveneens aangepast zodat het ook op ruwer terrein inzetbaar is.

Ford kiest niet voor een complexe (en dure) vierwielaandrijving, maar monteert wel een mechanisch sperdifferentieel wat de wagen op een gladde (nat gras) of mulle (zand) ondergrond een efficiënte aandrijving biedt.

Onder de motorkap zit nog steeds de 2.0 EcoBlue dieselmotor in combinatie met een manuele zesversnellingsbak. Het interieur van de Trail-versies wordt eveneens opgewaardeerd met captain seats vooraan en een verwarmde achterbank die men tot een ligbed kan omvormen. De verwarmingsfunctie blijft ook voor het bed behouden, wat opties biedt om ook 's winters te kamperen. De Ford Transit Custom Nugget is meteen bestelbaar en zal vanaf 2022 worden geleverd.

