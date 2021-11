De pick-up van Ford wordt een maatje groter en krijgt een uitgebreide uitrusting en een opgefriste look om zijn plaats op de markt van stoere werkpaarden te bestendigen.

De Ranger is een klassieker in het Ford-gamma waarvoor nog een mooie toekomst is weggelegd in zowel de professionele als de vrijetijdssector. De pick-up moet het in de eerste plaats hebben van zijn werklust, die verzekerd wordt door krachtige en koppelrijke motoren.

Er is keuze uit de 2,3 liter Ecoboost op benzine of een 2 liter viercilinder of een 3 liter V6 op diesel, in combinatie met een instelbare of permanente vierwielaandrijving met elektronische ondersteuning om altijd een optimale tractie en koppelverdeling te krijgen. Zijn nog niet bekend : de mogelijke geëlektrificeerde varianten die eerder werden aangekondigd.

De Ranger houdt van het ruigere werk. © GF

Ruimer en luxueuzer

Het modeljaar 2022 van de Ford Ranger herkende je meteen aan zijn robuuste grille met C-vormige ledkoplampen in de stijl van de Maverick en de F-150. Wat ook opvalt is dat de pick-up iets breder is (+50 mm spoorbreedte) en een langere wielbasis (+ 50 mm) heeft, waardoor er meer binnenruimte beschikbaar is.

In het interieur heerst ook een meer luxueuze SUV-sfeer en zijn er talrijke personaliseringsmogelijkheden voorzien. Op het dashboard met een digitale tellerpartij domineert het verticale 10,1" of 12" display, dat het Sync4 infotainmentsysteem en boordfuncties aanstuurt en de beelden van de 360°-camera weergeeft.

Het verticale aanraakscherm domineert het dashboard. © GF

De Ford Ranger wordt eind 2022 in de Verenigde Staten gelanceerd en komt het daaropvolgende jaar ook naar Europa. De prijzen en de verdere specificaties zijn momenteel nog niet bekend.

