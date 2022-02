Nu Stellantis bestelwagentjes met verbrandingsmotoren zoals de Citroën Berlingo, de Peugeot Partner en de Opel Combo schrapt, springen andere merken in het gat. Ford bijvoorbeeld lanceert de Tourneo Connect.

Deze zogenaamde ludospace had eigenlijk één van de sterren op het Autosalon van Brussel moeten zijn, maar corona stak daar opnieuw een stokje voor. Toch zal dit nieuwe model in de lente van dit jaar op de markt komen en het zorgt voor een duidelijke stap voorwaarts op vlak van modulariteit en ook de keuzemogelijkheden binnen het gamma worden een stuk ruimer.

Ford voorziet twee koetswerklengtes en elke versie zal beschikbaar zijn met zeven zitplaatsen dankzij een derde (optionele) zitbank. Zo biedt dit 'busje' een betaalbare oplossing voor grote of samengestelde gezinnen, klanten die het alsmaar moeilijker krijgen om een voertuig te vinden op maat van het hele gezin én het gezinsbudget. De aandachtige lezer zal merken dat deze nieuweling vertrouwt oogt en dat is niet verwonderlijk want deze Tourneo Connect is niets meer of minder dan een kloon van de VW Caddy die wordt voorzien van een Ford-radiatorrooster en een hertekende bumper.

Goedkoper

Onder de motorkap komt een 1.5 benzinemotor met 114 pk of een tweeliter diesel goed voor 102 of 122 pk. Ford kleeft ook hier een EcoBoost-logo op de benzineversie en een EcoBlue-badge op de achterklep van de diesel, maar in feite zijn het VW-motoren die in de Duitse catalogi het suffix TSI of TDI dragen. Ford biedt ook een vierwielaangedreven versie aan.

Op dit ogenblik zijn er nog geen concrete prijzen bekend, maar mogelijk wordt de basisversie net iets goedkoper dan zijn VW-broertje. Dat is niet nieuw want destijds was de (vorige generatie) van de Ford Galaxy ook iets goedkoper dan de technisch vergelijkbare VW Sharan.

