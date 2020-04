De COVID-19 pandemie stak een stokje voor de GP van Canada 2020, die niet zal worden gereden. In 1989 was er meer reden tot juichen, want op het circuit in Montreal behaalde Thierry Boutsen zijn allereerste F1-zege in een Williams-Renault.

Op 18 juni 1989 starten de bolides op een nat circuit in Montreal voor de Grote Prijs Formule 1 van Canada. Na een bewogen race met tal van incidenten door de helse weersomstandigheden, rijden de twee Williams-Renault piloten, Riccardo Patrese en Thierry Boutsen respectievelijk op de 2de en de 3de plaats terwijl ze jacht maken op leider Ayrton Senna. Door een mooi gevecht met zijn teamgenoot kan de Belg uiteindelijk opschuiven naar de tweede plaats. In de striemende regen lijkt Thierry Boutsen wel één te zijn met zijn Williams-Renault, maar een eerste plaats lijkt te hoog gegrepen.

Op nauwelijks drie ronden van de finish beslist het lot er echter anders over, want Senna moet opgeven nadat zijn motor het laat afweten en op die manier rijdt Thierry Boutsen als eerste over de finishlijn en behaalt in één klap zijn eerste Grand Prix overwinning in de F1. "Deze eerste overwinning was een belangrijk moment in mijn carrière, en zelfs in mijn leven! Ik heb bijzonder goede herinneringen aan deze motor die destijds ongeveer 850 pk ontwikkelde. Hij was niet alleen krachtig, maar ook betrouwbaar", blikt Boutsen terug op zijn eerste succes.

Het was overigens ook de eerste overwinning met een Renault V10-motor. In de F1-geschiedenis triomfeerde deze Renault-motor nog zes keer in de GP van Canada. In 1989 wist de Belg ook nog in Australië te winnen. In zijn carrière heeft Thierry Boutsen in totaal drie F1-races gewonnen.(Belga)

