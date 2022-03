Fiat brengt de Ulysse terug in het gamma, dit keer in een uitsluitend elektrische variant die tot 330 km kan rijden op één batterijlading.

Fiat behoort tot de Stellantis Groep en kan dus al eens putten uit de technologie van de zustermerken. Zo is de E-Ulysse nauw verwant met de bekende elektrische busjes van Peugeot, Citroën en Opel. Dat is misschien niet zo origineel, maar anderzijds ben je er zeker van dat de aangewende technologie op punt staat.

De technische specificaties van de Fiat E-Ulysse komen dan ook bekend voor: een elektromotor met 136 pk en 260 Nm die de vooras aandrijft en een topsnelheid van 130 km/u toelaat. Er is keuze uit twee batterijpakketten - 50 en 75 kWh - waarbij de laatste een rijbereik van 330 km verzekert. Opladen kan ook aan een snellader tot 100 kW, waarmee het 45 minuten duurt om de accu weer tot 80% op te laden.

Een degelijke afwerking en een uitrusting op het niveau van een personenwagen. © GF

Luxe en veiligheid aan boord

De E-Ulysse is verkrijgbaar in twee koetswerklengten - 4,95 m of 5,3 m - en configuraties met 7 of 8 zitplaatsen. De laadruimte kan oplopen tot 4.900 liter als alle stoelen verwijderd zijn. Fiat rustte zijn elektrische busje ook uit met de nodige snufjes op vlak van comfort en veiligheid, die daarmee op het niveau van een personenwagen staan. Zo vind je in de E-Ulysse onder meer dodehoeksensoren, verkeersbordherkenning en een rijstrookassistent, naast een automatische meerzonennairco. De topversie Lounge voegt daar nog een lederen intertieurbekleding, een uitgebreid infotainmentsysteem en een automatische achterklep aan toe.

Fiat start met de leveringen van de E-Ulysse tegen de zomer. Dan zal ook de prijs bekend zijn. Wellicht zal die in de lijn liggen van de versies van Peugeot, Citroën en Opel en dus een goede 50.000 euro bedragen.

Fiat voorziet enkel een elektrische versie van de Ulysse. © GF

Fiat behoort tot de Stellantis Groep en kan dus al eens putten uit de technologie van de zustermerken. Zo is de E-Ulysse nauw verwant met de bekende elektrische busjes van Peugeot, Citroën en Opel. Dat is misschien niet zo origineel, maar anderzijds ben je er zeker van dat de aangewende technologie op punt staat.De technische specificaties van de Fiat E-Ulysse komen dan ook bekend voor: een elektromotor met 136 pk en 260 Nm die de vooras aandrijft en een topsnelheid van 130 km/u toelaat. Er is keuze uit twee batterijpakketten - 50 en 75 kWh - waarbij de laatste een rijbereik van 330 km verzekert. Opladen kan ook aan een snellader tot 100 kW, waarmee het 45 minuten duurt om de accu weer tot 80% op te laden.De E-Ulysse is verkrijgbaar in twee koetswerklengten - 4,95 m of 5,3 m - en configuraties met 7 of 8 zitplaatsen. De laadruimte kan oplopen tot 4.900 liter als alle stoelen verwijderd zijn. Fiat rustte zijn elektrische busje ook uit met de nodige snufjes op vlak van comfort en veiligheid, die daarmee op het niveau van een personenwagen staan. Zo vind je in de E-Ulysse onder meer dodehoeksensoren, verkeersbordherkenning en een rijstrookassistent, naast een automatische meerzonennairco. De topversie Lounge voegt daar nog een lederen intertieurbekleding, een uitgebreid infotainmentsysteem en een automatische achterklep aan toe.Fiat start met de leveringen van de E-Ulysse tegen de zomer. Dan zal ook de prijs bekend zijn. Wellicht zal die in de lijn liggen van de versies van Peugeot, Citroën en Opel en dus een goede 50.000 euro bedragen.