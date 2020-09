De Ferrari Monza SP1 heeft het Compasso d'Oro (Golden Compass) ontvangen, één van de meest prestigieuze prijzen op vlak van industrieel design.

De Monza SP1 was één van de 18 genomineerde 'producten' die zich onderscheidden omwille van hun vormgeving. De prijs voor de editie 2020 ging naar de Monza SP1. De onderscheiding wordt sinds 1954 om de twee jaar uitgereikt door de ADI (Associazione per il Disegno Industriale) en het is de oudste en meest waardevolle titel terzake die wordt erkend door professionals en liefhebbers uit de sector. De finalisten worden gekozen door een panel dat continu rekruteert en is samengesteld uit experten, designers, critici, geschiedkundigen en pers. Slechts 11 auto's hebben ooit het Compasso d'Oro gekregen gedurende de lange geschiedenis van de onderscheiding. Ferrari volt overigens voor de derde keer in de prijzen en deed dat eerder met de F12 Berlinetta in 2014, de FXX K in 2016 en dit jaar met de Monza SP1. De jury koos voor de Monza SP1 omdat het design future proof oogt en toch in de Ferrari-traditie past zonder een echt vintage-model te zijn. De Monza SP1 herinnert aan de éénzitters uit het verleden zoals de Ferrari 166MM uit 1948 die initieel als "barchetta" was ontworpen, maar is eveneens een knipoog naar de legendarische 750 Monza en 850 Monza. Deze bolides werden destijds ontwikkeld om te winnen, het waren compromisloze versies die Ferrari in de jaren '50 in staat stelde om legendarische modellen te ontwerpen. De Ferrari Monza SP1 is bedoeld als een straatlegale roadster die unieke en compromisloze sensaties biedt, want hij heeft geen dak en een minimalistische voorruit. Er is wel een bijzonder melodieuze Italiaanse motor. (Belga)

