Harley-Davidson viert de 30ste verjaardag van de Fat Boy, één van de bestsellers binnen het Harley-gamma. Er komt een gelimiteerde 30th Anniversary-versie waarvan slechts 2.500 exemplaren worden gebouwd. Dit stijlicoon oogt viriel en is helemaal zwart.

Bij de lancering in 1990 sprak deze motor alleen al omwille van zijn naam tot de verbeelding. "Boy" was misschien zelfs wat oneerbiedig in verhouding tot zijn indrukwekkende proporties. Hij nam de vormtaal van modellen uit de fifties over, maar dan op een minimalistische en vooral hedendaagse manier. Het model wist een hele generatie Halrey-rijders te begeesteren dankzij de eenvoudige vormen, de volle wielen en het brede stuur. Dit was een motor voor bikers met gevoel voor esthetica.

Amper een jaar na de lancering kon de motor ook op flink wat mediaaandacht rekenen door zijn optreden in de Hollywoodprent Terminator II. In deze film rijdt Arnold Schwarzenegger de motor tijdens een typisch Amerikaanse achtervolging aan een bloedstollend tempo door de straten van New York. Vandaag blijft de Fat Boy één van de modellen uit het Softail-gamma en het is één van de best verkopende Harley-producten.

Deze 30th year Anniversary versie oogt donker met bronskleurige elementen. Hij wordt aangedreven door de Mailwaukee-Eight 114 motor. Deze grote V-twin van 1870 cc levert vooral veel koppel. Jet herkent dit model onder meer aan de volle Lakester gegoten aluminium velgen die in zwarte satijnlak worden afgewerkt. Op het achterwiel zit ee brede 240 mm band en de prijs van deze stevige Fat Boy bedraagt 24.400 euro. (Belga)

