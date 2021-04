Bentley onthulde de convertible-versie van zijn nieuwe Continental GT Speed. Deze open vierzitter met vouwdak wordt aangedreven door een 659 pk en 900 Nm sterke 6.0 liter W12 en haalt een topsnelheid van 335 km/u.

Dit is dus het uitgelezen stel wielen om op de zonnige boulevards van Los Angeles, Cannes of Dubai opzichtig te gaan cruisen. Want hoewel daar bijna Jan en alleman een Porsche, Maserati of Bentley bezit, zal deze versie zelfs in die mondaine oorden heel wat hoofden doen draaien.

De GT Speed is namelijk de ultieme versie van de sportieve en stijlvolle coupé of cabriolet van het Britse prestigemerk. Een speeltje waar sjeiks of topvoetballers absoluut gek van zijn. Want ook al gebruiken ze zelden of nooit het volle potentieel van de wagen, ze tellen er met plezier ruim 250.000 euro (de officiële prijs werd nog niet bekendgemaakt) voor neer.

Ultrasnel cabriorijden in de GT Speed © GF

Nu heeft de Speed inderdaad wel heel wat meer te bieden dan een 'gewone' Continental GT. Naast de extra power, schakelt de 8-trapsautomaat veel sneller waardoor de spurt van stilstand tot 100 km/u in slechts 3,7 seconden lukt. Daarna suis je in één ruk door naar de top van 335 km/u. Best onderweg toch beter de kap sluiten, kwestie het kapsel ordentelijk te houden. Dat gebeurt trouwens zeer snel - in 19 seconden - zelfs al rijdend tot een tempo van 50 km/u.

Verder werd nog wat aan het onderstel gesleuteld om de toegenomen prestaties onder controle te houden. Zo krijgt de GT Speed Convertible een elektronisch sperdifferentieel (eLSD), vierwielsturing, een aangepaste tractiecontrole en een specifieke Sport-modus, terwijl er optioneel ook nog koolstof-keramische remmen verkrijgbaar zijn om het volle potentieel van deze convertible vlot en veilig te kunnen benutten.

De 6.0 liter W12 produceert 659 pk en 900 Nm © GF

Dit is dus het uitgelezen stel wielen om op de zonnige boulevards van Los Angeles, Cannes of Dubai opzichtig te gaan cruisen. Want hoewel daar bijna Jan en alleman een Porsche, Maserati of Bentley bezit, zal deze versie zelfs in die mondaine oorden heel wat hoofden doen draaien.De GT Speed is namelijk de ultieme versie van de sportieve en stijlvolle coupé of cabriolet van het Britse prestigemerk. Een speeltje waar sjeiks of topvoetballers absoluut gek van zijn. Want ook al gebruiken ze zelden of nooit het volle potentieel van de wagen, ze tellen er met plezier ruim 250.000 euro (de officiële prijs werd nog niet bekendgemaakt) voor neer.Nu heeft de Speed inderdaad wel heel wat meer te bieden dan een 'gewone' Continental GT. Naast de extra power, schakelt de 8-trapsautomaat veel sneller waardoor de spurt van stilstand tot 100 km/u in slechts 3,7 seconden lukt. Daarna suis je in één ruk door naar de top van 335 km/u. Best onderweg toch beter de kap sluiten, kwestie het kapsel ordentelijk te houden. Dat gebeurt trouwens zeer snel - in 19 seconden - zelfs al rijdend tot een tempo van 50 km/u. Verder werd nog wat aan het onderstel gesleuteld om de toegenomen prestaties onder controle te houden. Zo krijgt de GT Speed Convertible een elektronisch sperdifferentieel (eLSD), vierwielsturing, een aangepaste tractiecontrole en een specifieke Sport-modus, terwijl er optioneel ook nog koolstof-keramische remmen verkrijgbaar zijn om het volle potentieel van deze convertible vlot en veilig te kunnen benutten.