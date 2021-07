De Europese autoverkoop herneemt weer, maar bereikt nog steeds niet zijn niveau van voor de coronacrisis. Volgens de cijfers van ACEA werden in de eerste zes maanden van dit jaar 5,4 miljoen nieuwe wagens ingeschreven. Volkswagen is Europees marktleider met een aandeel van 26,2 procent.

ACEA, de vereniging van Europese autoconstructeurs, lijkt de toekomst hoopvol tegemoet te zien. De automarkt in Europa lijkt weer op te leven met een stijging van 25,2 procent van de verkopen in de eerste helft van 2021 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat zijn mooie cijfers, maar natuurlijk moet je die in de coronacontext zien waarbij de meeste Europese landen in 2020 in een strikte lockdown zaten en er dus toen vrijwel geen verkopen konden plaatsvinden. Tegenover 2019 bekeken geven deze cijfers echter een heel ander beeld en wordt duidelijk dat er nog 1,5 miljoen wagens minder werden verkocht dan voor de crisis. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel en geduld nodig om het oude niveau weer te bereiken.

Wat de verdeling van de markt betreft, neemt de Volkswagen-groep de koppositie in met 1.698.787 inschrijvingen (26,2 procent) voor Stellantis (21,3 procent) en de Renault-groep (8,7 procent). Ook zet de tendens van elektrificatie zich door met zoals verwacht steeds meer 100 procent elektrische modellen en plug-in hybrides.

