Gezinnen die zich een nieuwe auto moeten aanschaffen, staan voor een steeds complexere keuze. Die laatste wordt niet alleen bepaald door het beschikbare budget, maar ook door het beperkte aanbod en de vaak lange levertermijn. Toch is er nog een bijkomend element waarmee de consument maar beter rekening houdt, want nu de brandstofprijzen nog maar eens stijgen, wordt de energiekost vaak het duurste element van autogebruik.

Een automobilist die jaarlijks 20.000 km rijdt met een modale benzinewagen die gemiddeld 8 liter per 100 km verbruikt, zal aan de huidige benzineprijs ruim 3.000 euro per jaar uitgeven aan brandstof. Dat is in vele gevallen meer dan de jaarlijkse afschrijving van de aankoopprijs van het voertuig. Nogal wat automobilisten ervaren de aankoop van hun wagen als duurste element in het gebruik. Het feit dat ruim de helft van de particuliere autokopers voor een autofinanciering kiest, is hier niet vreemd aan. Toch wordt een auto tanken langzaamaan duurder dan een auto kopen. Dat voelt alleen niet aan zo omdat we dat tankbudget in kleine stukjes betalen. Door de stijgende energiekost weegt deze post, naast rijtaksen, verzekering en onderhoud, op jaarbasis zwaarder door dan de aankoop van het voertuig die tot nu toe voor ongeveer 1/3 woog in de volledige gebruikskost van een particuliere wagen. Met dat in het achterhoofd wordt het ook voor de particuliere autokoper steeds belangrijker om voor een zuinige auto te kiezen, ook al heeft die een forsere aankoopprijs. Nu minder klanten kiezen voor een (zuinige) diesel, omdat die al na enkele jaren uit lage emissiezones worden geweerd, wijken particuliere kopers steeds vaker uit naar benzinewagens, die doorgaans meer verbruiken. Voor heel wat consumenten wordt daarom een klassieke hybride aandrijving een te overwegen optie. Steeds meer constructeurs bieden dergelijke motorisaties aan in meer betaalbare modellen. Toyota werkt hier meer dan ooit drempelverlagend door bijvoorbeeld een hybride aandrijving zonder meerprijs aan te bieden.

