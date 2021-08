Het Kroatische sportwagenmerk Rimac toonde het potentieel van zijn nieuwe elektrische hypercar Nevera, met een acceleratierecord over 400 meter die in minder dan 8,6 seconden werden afgehaspeld.

Rimac is de nieuwe rijzende ster op de markt van sportwagens. De producent heeft intussen Porsche als aandeelhouder en gaat ook samenwerken met Bugatti. Het business model lijkt dus goed in elkaar te zitten en de gebruikte technologie is van de bovenste plank.

De Rimac Nevera is goed voor 1.914 pk, geleverd door twee elektromotoren die hun elektriciteit halen uit een batterij van 120 kWh wat een rijbereik van 550 kilometer verzekert. Daarmee moet de spurt van stilstand naar 100 km/u in 1,9 seconden lukken. Vervolgens wordt de kaap van 300 km/u na 9,3 tellen bereikt en piekt de hypercar op 412 km/u volgens de producent.

De elektrische Nevera kost 2 miljoen euro. © GF

Dragster

Om de geweldige sprintcapaciteiten van de Nevera extra in de verf te zetten, ondernam Rimac een recordpoging op de 'quarter mile', de afstand van 400 meter die vooral op de Amerikaanse markt als referentie geldt en verwijst naar de spectaculaire dragstersprintraces. De Nevera slaagde met glans door op de Famoso Raceway in Californië de kwartmijl (of exact 402,33 meter) in slechts 8,582 seconden af te haspelen, waarbij een snelheid van 269,58 km/u werd bereikt.

Hiermee is de Kroatische sportwagen de snelst sprintende productiewagen over de quarter mile. Hij geeft veel klinkende namen het nakijken en onttroont de Dodge Challenger Demon die voor dit nummertje 9,65 seconden nodig had.

De Nevera is intussen productieklaar. Rimac wil er 150 exemplaren van maken die tegen 2 miljoen euro het stuk worden verkocht. Een exacte lanceringsdatum is nog niet bekendgemaakt, maar wellicht krijgen de eerste klanten nog dit jaar hun fraaie en razendsnelle Nevera overhandigd.

