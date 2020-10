Ook Ford zet de elektrificatie van zijn gamma verder. In 2021 wordt het aanbod uitgebreid met de Mustang Mach-E. Deze 100% elektrische SUV-Coupé raakt 450 kilometer ver op een batterijlading en kost minstens 48.000 euro.

Mustang is een roemruchte naam in de autowereld. De verschillende generaties van de GT werden telkens referenties in hun klasse. Maar nu plakt Ford deze benaming ook op een gloednieuwe elektrische SUV-Coupé die begin 2021 wordt gelanceerd. Dat ruikt een beetje naar een marketingstunt, maar gelukkig komt er ook een krachtige, sportieve versie met 465 pk aan.

De Mustang Mach-E komt er in deze drie vermogensversies: 258 pk, 338 pk en 465 pk. De minst krachtige uitvoering wordt naar keuze aangedreven op de achterwielen of de vier wielen en krijgt een batterijpakket van 76 of 99 kWh met een rijbereik van respectievelijk 450 of 600 kilometer. De variant met 338 pk krijgt steeds een integrale aandrijving en de grootste accu. Hieraan hangt een prijskaartje van 64.425 euro.

Verder blijft het uitkijken naar de GT die later op het jaar wordt gelanceerd en echt sportieve ambities koestert. Daarin sluizen twee elektromotoren 465 paarden en 820 Nm koppel naar de vier wielen, wat een spurt van van 0 naar 100 km/u in 3,7 seconden toelaat. Meteen werd ook het onderstel aangepast met een adaptieve MagneRide-ophanging. De topsnelheid is op 200 km/u begrensd en de actieradius bedraagt 500 km. De prijs van deze snelle Mustang Mach-E is nog niet bekend. (Belga)

