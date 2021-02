Vorig jaar verkochten Chinese producenten afgerond 20.000 elektrische auto's in Europa. Is dit de voorbode van een golf?

Het cijfer komt van marktonderzoeker Jato Dynamics en lijkt niet zo indrukwekkend. Van de Tesla 3 bijvoorbeeld raakte de producent vorig jaar in Europa alleen al 86.00 stuks kwijt. Toch raadt het Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel de Europese constructeurs aan om China ernstig te nemen.

Kwalitatief gooiden de Chinese auto's tot voor kort niet echt hoge ogen. Maar er zit spectaculaire beterschap in. Technologisch en zeker op vlak van batterijconcepten staat China op gelijke hoogte van Europa, zo niet een streepje voor. Want er worden gigantische batterijfabrieken gebouwd met even gigantische researchcentra.

Twee merken domineren de Chinese import van elektrische auto's in Europa voorlopig. Polestar met het Geely-concern als eigenaar dat ook Volvo bezit, voerde afgerond 12.000 voertuigen in. SAIC, dat in 1984 de eerste joint venture in de Chinese autobranche opzette met Volkswagen en nu wagens op de markt brengt onder de naam MG, deed er nog eens 6.000 bij.

In de koers met Stoffel

Producenten als Xpeng of Aiways zijn voorlopig mindere spelers. Maar dit kan alleen nog maar de voorhoede zijn. In de wachtkamer zitten heel jonge merken als Nio, Li Auto of Xpeng. Bij ons rinkelt daarbij niet meteen een belletje.

Het zijn bijna startups. Nio begon pas in 2014 en dan nog met een dure sportwagen. Maar intussen doet het merk dapper mee in het kampioenschap Formule E waar ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne rijdt. De beurswaarde van het bedrijf bedraagt op dit ogenblik al 76 miljard euro, net iets meer dan het iconische General Motors.

Experts zijn nogal verdeeld over de plannen van die Chinese producenten. Sommigen denken dat ze eerst die gigantische eigen markt willen veroveren. Maar Der Spiegel is er niet zo gerust in. Als die bedrijven hun productie kunnen opschalen, mogen Europese concurrenten hun borst even natmaken, meent het magazine.

