Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De aankoop van een thuislaadpaal voor je elektrische wagen is een slimme investering, op voorwaarde dat je er vaak genoeg gebruik van maakt.

De stroom die je uit je eigen laadpaal haalt, is een stuk goedkoper dan de stroom aan een openbare laadpaal. Zeker wanneer je 's nachts laadt. Als je de laadpaal koppelt aan de zonnepanelen op je dak, kan je de prijs nog een beetje meer drukken. Leg je veel kilometers af in je elektrische wagen, dan heb je dankzij die besparing de kostprijs van een thuislaadpaal snel terugverdiend.

Een laadpaal aan je voordeur maakt elektrisch rijden natuurlijk ook een stuk comfortabeler. Je moet nooit op zoek naar een laadstation en/of aanschuiven in de rij. Bovendien laad je veiliger dan door een stroomkabel in een gewoon stopcontact te stoppen. Een thuislaadpaal is aangesloten op een eigen beschermde stroomkring aan het begin van je elektrische installatie.

Bijna alle gekende energieleveranciers proberen klanten te lokken met speciale aanbiedingen voor de aankoop van een thuislaadpaal, inclusief installatie. Zo wordt thuis opladen haalbaar én betaalbaar.

Je kan je laadpaal thuis ook openbaar zetten en zo anderen de mogelijkheid geven en geld verdienen.

De stroom die je uit je eigen laadpaal haalt, is een stuk goedkoper dan de stroom aan een openbare laadpaal. Zeker wanneer je 's nachts laadt. Als je de laadpaal koppelt aan de zonnepanelen op je dak, kan je de prijs nog een beetje meer drukken. Leg je veel kilometers af in je elektrische wagen, dan heb je dankzij die besparing de kostprijs van een thuislaadpaal snel terugverdiend.Een laadpaal aan je voordeur maakt elektrisch rijden natuurlijk ook een stuk comfortabeler. Je moet nooit op zoek naar een laadstation en/of aanschuiven in de rij. Bovendien laad je veiliger dan door een stroomkabel in een gewoon stopcontact te stoppen. Een thuislaadpaal is aangesloten op een eigen beschermde stroomkring aan het begin van je elektrische installatie.Bijna alle gekende energieleveranciers proberen klanten te lokken met speciale aanbiedingen voor de aankoop van een thuislaadpaal, inclusief installatie. Zo wordt thuis opladen haalbaar én betaalbaar.Je kan je laadpaal thuis ook openbaar zetten en zo anderen de mogelijkheid geven en geld verdienen.