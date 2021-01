Met of zonder corona, de alliantie tussen het Franse PSA en Italiaanse FCA gaat door. STELLANTIS is de naam van de nieuwe autogroep die PSA-topman Carlos Tavares zal leiden en Agnelli-nazaat John Elkann zal voorzitten. De bundeling van de krachten is slecht nieuws voor de werknemers van PSA en FCA.

Carlos Tavares blijft de autowereld verbazen. In drie jaar tijd maakte de Portugese manager van het zwaar verlieslatende PSA (Peugeot-Citroën-DS-Opel) een winstgevende autogroep. Wanneer STELLANTIS, het huwelijk tussen PSA en het Italiaanse FCA (Fiat Chrysler Automobiles), in maart 2021 officieel van start gaat, komt hij aan het hoofd van de nieuwe autogroep. De cijfers van FCA ogen minder rooskleurig. De Italiaans-Amerikaanse autogroep investeerde de voorbije jaren te weinig in nieuwe modellen en elektrificatie en betaalt daar nu de rekening voor. Met Chrysler, Dodge en Jeep staat FCA echter nog altijd sterk op de Amerikaanse markt, die dan weer onbekend terrein is voor PSA. Door de bundeling van krachten wordt STELLANTIS de nummer twee in Europa en nummer drie of vier in de wereld. In 2019 verkochten ze samen 8,7 miljoen wagens. Bij de vakbonden groeit de vrees dat de alliantie zal leiden tot fabriekssluitingen en banenverlies. Om aansluiting te krijgen bij de wereldtop moet de nieuwe groep maximaal kunnen profiteren van de grote getallen en van kostenbesparende synergieën tussen de diverse merken. Bij PSA en FCA werken zo'n 36.000 ingenieurs, verdeeld over een honderdtal O&O-centra in Duitsland, Frankrijk, Italië en de VS. In Parijs en Turijn is het bang wachten op de concrete plannen van Tavares, die bekendstaat als een ongenadige kostenkiller. PSA realiseert nu 80 procent van zijn omzet in Europa. Dat is geen goede basis om de wereld te veroveren zoals het 'Push to Pass'-plan beoogt. Daarom moet Citroën vanaf nu India in het vizier nemen, Opel zich focussen op Rusland en Peugeot voet aan de grond krijgen in de VS. Oorspronkelijk zouden de merken daar vier à vijf jaar de tijd voor krijgen, maar Tavares liet recent weten dat de verkoop buiten Europa volgend jaar al met minstens 50 procent naar omhoog moet. Tegelijk kondigde hij een groot modellenoffensief en nieuwe concepten aan, met de nadruk op elektrificatie en lichte bedrijfswagens. Dat er modellen zullen sneuvelen, daar twijfelt niemand aan. Dat er ook merken zouden verdwijnen, dat hoopt niemand. En al helemaal niet wanneer dat Alfa Romeo of Maserati zou betreffen.