Na een afwezigheid van 47 jaar na de titel in 1973, keert de Alpine terug naar het wereldkampioenschap rally. Het duo Marc Duez - Jacques Castelein zal een Alpine A110 Rally R-GT besturen in de WRC Ypres Rally Belgium.

Na een uitstekend debuut in Frankrijk zal de Alpine A110 Rally R-GT zijn grote WRC-primeur beleven tijdens de volgende manche van het wereldkampioenschap rally: de Ypres Rally Belgium, die van 19 tot 22 november wordt gereden. Dit initiatief, ondersteund door het Alpine Centre Brussels, werd verwezenlijkt door piloot Marc Duez en het Franse Team FJ, Alpine Rally-verdeler en partner van Signatech Alpine. Veteraan Marc Duez kan een indrukwekkend racepalmares voorleggen, zowel in de rally (drievoudige kampioen van België en officiële piloot in het Wereldkampioenschap voor Austin Rover Metro, BMW, Toyota en Seat) als op het circuit (drie zeges in de 24 Uren van Spa, vier zeges in de 24 Uren van de Nürburgring en diverse klassezeges in de 24 Uren van Le Mans en Daytona). "Het is een prachtig avontuur, waarbij ik zal worden omringd door echte fans!" aldus een enthousiaste Marc Duez. "Mijn navigator, Jacques Castelein, is een oude vriend en onze verstandhouding in de auto is perfect. We zijn ook goed bevriend met de familie Galpin en het is een waar plezier om te rijden voor hun altijd uiterst professionele team. Ik kijk ernaar uit om de Alpine A110 Rally R-GT te ontdekken nadat ik eerder al met legendarische auto's zoals de BMW M3 en Porsche heb gereden, al zullen de omstandigheden zeker niet ideaal zijn voor een auto met achterwielaandrijving." (Belga)

