e.GO Mover is productierijp

De e.GO Mover meet 4,9 m, is 2 m breed en 2,5 m hoog. De motor levert 150 kW aan vermogen en haalt energie uit een accu van 65 kWh. Het voertuig is niet groter of zwaarder dan een grote SUV en biedt 8 zitplaatsen en 5 extra staanplaatsen. De constructeur geeft aan dat hij autonoom kan rijden op niveau 4. Het voertuig wordt ook uitgerust met een stuurpost zodat ook een bestuurder of operator de machine kan bedienen.

De e.go Mover zou een interessante oplossing zijn als aanvulling op het bestaande aanbod openbaar vervoer en zou perfect kunnen pendelen tussen verschillende trein-, metro- of bushaltes. Het voertuig kan ook gebruikt worden als shuttle vanaf een parkeergarage die langs de autosnelweg ligt. De ontwikkelaars zien hun voertuig in een eerste fase vooral geschikt als shuttle voor een bedrijf op privéterreinen, zoals in grote logistieke centra, luchthavens en havens, campussen, enz.

Het voertuig zal worden geproduceerd in Aken en men ziet Duitsland en Frankrijk als voornaamste afzetmarkten. Pas in een tweede fase zal de Mover in de rest van Europa worden aangeboden.(Belga)