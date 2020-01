Het onnavolgbare stijlicoon Ducati Diavel 1260 blijft prijzen binnenhalen op internationale designwedstrijden. Ook de Good Design Award mag bijgezet worden in de trofeeënkast.

Ducati is een van de motormerken die de voorbije jaren de meest gewaagde designstijl aandurfden. De Good Design Award, die wordt toegekend door het Chicago Athenaeum en het Centre Européen d'architecture, d'art, de design et d'études urbaines, is een van de meest gegeerde prijzen die de beste ontworpen wereldwijd al bekroont sinds 1950.

De indrukwekkende Ducati Diavel 1260 S combineert de prestaties van een maxi-roadster met de ergonomie van een potente cruiser. De tweede atypische generatie zorgt op zijn beurt voor controverse - je ben er verliefd op of je haat het design - maar het blijft zijn roots trouw met de typische designelementen. Het ontwerp omarmt ook perfect de krachtbron van deze motorfiets: de Testastretta DVT 1262 met 159 pk.

In 2020 krijgt de unieke Diavel 1260 er ook twee nieuwe kleuren - Dark Stealth en een nieuw Ducati-rood - bij om de sportieve stijl van deze originele motorfiets nog extra in de verf te zetten. (Belga)

Ducati is een van de motormerken die de voorbije jaren de meest gewaagde designstijl aandurfden. De Good Design Award, die wordt toegekend door het Chicago Athenaeum en het Centre Européen d'architecture, d'art, de design et d'études urbaines, is een van de meest gegeerde prijzen die de beste ontworpen wereldwijd al bekroont sinds 1950.De indrukwekkende Ducati Diavel 1260 S combineert de prestaties van een maxi-roadster met de ergonomie van een potente cruiser. De tweede atypische generatie zorgt op zijn beurt voor controverse - je ben er verliefd op of je haat het design - maar het blijft zijn roots trouw met de typische designelementen. Het ontwerp omarmt ook perfect de krachtbron van deze motorfiets: de Testastretta DVT 1262 met 159 pk. In 2020 krijgt de unieke Diavel 1260 er ook twee nieuwe kleuren - Dark Stealth en een nieuw Ducati-rood - bij om de sportieve stijl van deze originele motorfiets nog extra in de verf te zetten. (Belga)