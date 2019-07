Exact 25 jaar geleden werd de Ducati 916 gelanceerd. De befaamde Italiaanse constructeur viert deze verjaardag met een Panigale V4 '25 Anniversario 916', waarvan slechts 500 exemplaren geproduceerd zullen worden.

Er is al een kwarteeuw verstreken sinds de Ducati 916 op het wereldtoneel verscheen en voor een revolutie bij de Superbikes zorgde. Deze machine, die uit de pen van Massimo Tamburini vloeide, introduceerde een nieuwe designstijl bij de motorfietsen en kan op vele fans rekenen. De Ducati 916 wordt tot de mooiste exemplaren uit de motorgeschiedenis gerekend.

De Ducati 916 kende niet alleen een commercieel succes, maar scoorde ook sterk in de competitie. De 916 SBK behaalde vanaf zijn debuut in 1994 verschillende wereldtitels bij de Superbikes. Op het palmares staan 120 zeges, 8 titels bij de constructeurs en 6 titels bij de rijders, waarvan vier met Carl Fogarty. De Brit won 55 races met Ducati, waarvan 43 op een 916 SBK en 996 SBK, en is daarmee de meest succesvolle rijder van het merk.

Ducati besloot deze verjaardag te vieren met een speciale versie van de Panigale V4 die gewijd is aan de 916: de '25° Anniversario 916'. Dit wordt een beperkte editie waarvan slechts 500 stuks vervaardigd zullen worden om de spirit van de '916' onder de 'Ducatisti' weer tot leven te roepen. Deze motor werd in de Laguna Seca (USA) door 'King' Carl Fogarty himself onthuld en staat vanaf oktober 2019 met een prijskaartje van 41.900 euro bij de verdelers.(Belga)