Door de coronacrisis gaat het autosportseizoen dit jaar veel later van start. De DTM pikt begin augustus de draad weer op op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Belgische teams RBM en WRT een thuisrace mogen rijden.

De Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) krijgt dit jaar door de pandemie een onverwacht Belgisch tintje met een openingsmanche in Spa-Francorchamps (2 augustus) en een dubbele afspraak in Zolder (11 en 18 oktober). Bovendien komen er ook weer twee Belgische teams aan de start: RBM dat al negen jaar de BMW-kleuren verdedigt en het jongere WRT dat voor Audi aantreedt. Een onverwachte wending die de Belgische racefans alsnog zeer fraaie momenten kan opleveren, al ziet het er naar uit dat de wedstrijd in Spa nog zonder publiek zal worden gereden. Toch is ook RBM-teambaas Bart Mampaey zeer opgetogen: "Na de voor iedereen moeilijke maanden was het echt opbeurend nieuws dat we niet één, maar drie keer in België aantreden. Net zoals voor de testdagen gelden er voor al onze werkzaamheden strenge veiligheidsmaatregelen en moeten wij - en ook de fans - rekening houden met het feit dat we alvast in België wellicht één of meerdere keren zonder publiek zullen racen." Normalerwijze gaat de start van het nieuwe seizoen dus op 1 en 2 augustus door, op wat bekend staat als het 'mooiste circuit ter wereld'. Voor Bart Mampaey is dit een bijzondere plaats, want de naam Mampaey is ontegensprekelijk verbonden met de geschiedenis van het circuit in de Belgische Ardennen. Juma, het team van zijn vader Julien, was in de vorige eeuw namelijk één van de smaakmakers in de 24 Uren van Spa en won voor BMW drie keer de etmaalrace, terwijl Bart in 1998, bij zijn debuut als teambaas, BMW een 21ste zege bezorgde. (Belga)

