DS is het luxemerk van de Stellantis Groep dat sterk inzet op elektrificatie. De plug-inhybride DS4 E-Tense bewijst dat efficiëntie, comfort en een stijl perfect gecombineerd kunnen worden.

DS is ontstaan als een luxemerk van Citroën binnen de PSA-familie en behoort intussen ook tot de omvangrijke Stellantis Groep. Het gamma kenmerkt zich door een gesofisticeerd design, een hoogstaande afwerking en een rijke uitrusting. Op die manier onderscheidt ook de DS4 zich van de modellen van zustermerken Peugeot en Opel die dezelfde technische basis delen, maar iets 'gewoner' voor de dag komen.

Dat komt niet alleen tot uiting door de scherpe, intrigerende lijnen van het koetswerk met snufjes als verzonken deurklinken, maar ook in het interieur waar duidelijk wat meer werk aan design is besteed. Dat merk je aan de toetsen die de uitstraling van een juweel hebben of de zetelbekleding die kan wedijveren met een betere livingsofa.

DS doet dus zijn uiterste best om zijn positionering als luxemerk waar te maken en slaagt daar prima in. Tegelijk blijft alles voldoende functioneel aan boord, al is het wel even zoeken in de uitgebreide menustructuur op het centrale aanraakscherm dat veel boordfuncties en het infotainmentsysteem herbergt. Vooraan is de ruimte riant en reis je zeer comfortabel, maar achteraan zitten volwassenen toch wat benepen en ook de koffer is vrij krap.

Ook het interieur is stijlvol en hoogstaand afgewerkt. © GF

Aan de stekker

De DS4 E-Tense geeft met zijn plug-inhybride aandrijving perfect de transitiepolitiek van Stellantis weer. De groep gaat vanaf 2024 nog enkel 100 % elektrische modellen lanceren. Onder het fraaie koetswerk schuilt een 1,6 liter benzinemotor die met de hulp van een elektromotor een systeemvermogen van 225 pk levert.

Daarmee lukt de acceleratie van 0 tot 100 km/u in 7,7 seconden, waarmee de DS4 E-Tense ook een vinnige sprinter is. Zuiver elektrisch rijden lukt met de 12,4 kWh batterij over een afstand van 55 km. Volgens de WLTP-cyclus bedraagt het verbruik 1,3 liter/100 km en de CO2-uitstoot 29 g/km. Voor 38.400 euro verandert de plug-inhybride DS4 E-Tense van eigenaar.

De DS4 krijgt in 2024 ook een 100 % elektrische variant. © GF

