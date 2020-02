DS, het luxemerk van de PSA Groep, stelt de DS 9 voor, een stijlvolle berline met aangepaste motorisaties. Na de Peugeot 508, die zich op een breder publiek richt, wil de Franse constructeur nu ook een plek onder de topberlines veroveren.

Voor DS is er ook leven naast de SUV's. Vandaar de onthulling van de DS9, een traditionele berline met koffer die toch zeer stijlvol en attractief getekend werd. Met een lengte van 4,93 meter en een breedte van 1,85 meter worden de inzittenden zeker verwend met de nodige zitruimte. Zo is er dankzij de lange wielbasis (2,90 meter) beduidend meer beenruimte achterin dan in de Peugeot 508. Met deze DS 9 gaat het Franse merk een mooie uitdaging aan om de Duitse referenties op de premiummarkt het vuur aan de schenen te leggen. Toch legt DS duidelijk een eigen accent, al was het maar met de inspirerende namen van de uitvoeringen van het interieur: Bastille, Rivoli, Opera, Performance Line.

Voor de aandrijving zorgt aanvankelijk enkel een E-Tense plug-in hybride motorisatie, die een PureTech benzinemotor en een elektromotor combineert voor een systeemvermogen van 225 pk. Weldra wordt het aanbod verder verrijkt met twee andere E-Tense aandrijvingen van 250 pk met tweewielaandrijving en een ruime autonomie en een andere van 360 pk met een intelligente vierwielaandrijving.

Uiteraard is de DS9 uitgerust met de nieuwste snufjes op vlak van comfort, infotainment en rijhulpsystemen. Deze exclusieve Franse berline wordt volgende week op het Autosalon van Genève onthuld.(Belga)

