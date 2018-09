DS 3 Crossback e-Tense is elektrisch

PSA is van plan een stevige entree te maken op de markt van elektrische voertuigen met een specifiek nieuw platform (e-EMP2) en een nieuw model dat nu al duchtig in de kijker staat op het internet: de DS 3 Crossback e-Tense. Deze elektrische SUV komt in de tweede helft van 2019 op de markt en zal een rijbereik van meer dan 300 kilometer bieden, ook volgens de nieuwe, strengere homologatienormen. De 50 kWh lithium-ion-batterij kan bovendien in 30 minuten voor 80% aan een snellader worden gevuld.

Naast deze eigenschappen behoudt de DS 3 Crossback e-Tense zijn genereuze interieurruimte dankzij de plaatsing van de batterij onder de vloer. De elektromotor produceert 136 pk en verzekert daarmee voldoende rijdynamiek. Laden kan aan verschillende types stekker: de gewone huisstekker, een Wallbox of een 100 kW snellader.

De 'gewone' DS 3 Crossback met een verbrandingsmotor laat de keuze tussen benzineversies van de PureTech 1.2 en de Diesel Blue HDi's. Het spreekt voor zich dat er in de huidige snel evoluerende markt met een tendens naar SUV's en elektrische aandrijvingen naarstig wordt uitgekeken naar de lancering van deze fraaie DS 3 Crossback e-Tense.(Belga)