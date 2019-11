DS 3 Crossback E-Tense, de eerste elektrische premium B-SUV

In een afkalvende automarkt een nieuw merk in de markt zetten vergt durf en visie. Twee eigenschappen die PSA-topman Carlos Tavares op het lijf zijn geschreven. Nauwelijks geïnstalleerd als nieuwe patron lanceerde hij de idee van een luxemerk voor de Franse autogroep. We zijn inmiddels vier jaar verder, DS Automobiles ontwikkelt zich in positieve zin en vormt een meerwaarde voor PSA.

DS 3 Crossback E-Tense © /

De merknaam alleen al. Het Franse déesse betekent zoveel als godin en wordt gezien als een knipoog naar de legendarische Citroën DS. Met zijn avantgardistische vormgeving en hydraulische vering ontketende die midden de jaren vijftig een ware revolutie in de autowereld. De godin van de weg werd zowaar vergeleken met een vliegend tapijt.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×