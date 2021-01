Van alle SUV-merken beschikt Land Rover over de roemrijkste geschiedenis en van alle premiummerken bezit Land Rover het meest authentieke gamma. De bonkige werkpaarden van weleer zijn gemuteerd naar elegante paradepaarden, uitgerust met de modernste technologie en daardoor ook fiscaal interessant.

Op zaterdag 12 december viel mijn oog in de krant op een advertentie van de Range Rover Evoque plug-in hybrid. Hij werd beschreven als een modern stijlicoon met vooruitstrevende plug-in hybridetechnologie; een stille verleider waarmee je geruisloos, comfortabel en zuinig tot 55 kilometer ver zuiver elektrisch kunt rijden en waarmee je zowel in de stad als offroad een uitstekend figuur slaat. En dat alles vanaf 429 euro per maand. En het mooist van al: hij is 99 procent fiscaal aftrekbaar, met een VAA (voordeel alle aard) vanaf 69 euro per maand. Enkele weken voordien raakte bekend dat Jaguar Land Rover (JLR) zich voortaan hofleverancier mag noemen en goed in de markt ligt bij beleggers. Een obligatielening in dollar bracht ruim 200 miljoen meer op dan de beoogde 500 miljoen. Bovendien presteerde Land Rover Belux in het coronajaar 2020 beter dan de meeste van zijn concurrenten. Terwijl de automarkt in ons land in 2020 met een kwart daalde, slaagde Land Rover erin zijn omzetverlies tot 10 procent te beperken. Allemaal tekens aan de wand dat Land Rover goed bezig is. Het merk onderging de voorbije jaren een geslaagde metamorfose, investeerde zwaar in technologische vernieuwing en uitbreiding van zijn gamma. Land Rover beschikt nu over een attractief en complementair modellenaanbod, de van oorsprong utilitaire voertuigen werden luxeproducten. De eerste Land Rover Defender rolde in 1948 van de band: eenvoudig van concept en polyvalent, synoniem van duurzaamheid en uitzonderlijk goed op alle terrein. Geen helling te steil, geen beek te diep. De Land Rover-modellen van 2021 zijn nog altijd best in class op onverhard terrein maar ze behoren nu ook in andere settings bij de top. Land Rover veroverde de status van premiummerk. Pr-manager Annick Van Cauwenberge: 'De klant bepaalt wie of wat premium is. Uiteindelijk betaalt hij de rekening voor de meerwaarde die een premiumproduct oplevert op het vlak van duurzaamheid, uitrusting, comfort, prestaties en prestige. Dat ons marktaandeel de voorbije tien jaar meer dan verdrievoudigd is, beschouw ik als een blijk van vertrouwen in de waarden van ons merk en de kwaliteit van onze producten, maar ook als een bevestiging dat we als team goed bezig zijn. Een premiumproduct alleen volstaat niet om succesvol te zijn, je moet ook premium zijn in je relatie en communicatie met de klant. Onze dealers investeerden veel geld en energie in het aspect klantenbeleving en in opleiding en bijscholing van hun medewerkers. Zij plukken daar nu de vruchten van. Dat bewijzen onze goede resultaten in deze moeilijke coronatijden.' Range Rover en Defender vormen het uithangbord van het merk en zijn benchmark in hun segment. De bestsellers heten echter Range Rover Evoque en Discovery Sport, uitgesproken lifestylemodellen die volgens Van Cauwenberge zowel een mannelijk als vrouwelijk publiek aanspreken. 'Al onze modellen zijn vanop afstand herkenbaar als een Land Rover. Ze bezitten een authentiek karakter, stralen standing uit en zijn kwaliteitsvol.' 'Vanzelfsprekend zijn wij niet blind voor de transitie die zich voltrekt op het vlak van aandrijving. Aan de ene kant blijven wij investeren in het opdrijven van de energie-efficiëntie van onze benzine- en dieselmotoren, aan de andere kant zetten we sterk in op elektrificatie. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de strengere Europese CO2-normen. Op één model na zijn al onze modellen verkrijgbaar met elektrische aandrijving in de vorm van plug-in hybride. De Discovery is eveneens verkrijgbaar als MHEV. Het lijkt me echter sterker te spreken over het feit dat ons ganse gamma verkrijgbaar is als PHEV muv 1 model. Dat zorgt ervoor dat onze modellen een uitstekende CO2-score kunnen voorleggen, in het geval van de Range Rover Evoque en Discovery Sport bedraagt die slechts 44 g/km (WLTP). Daardoor geven die recht op fiscale voordelen en aftrekken. Dat opent perspectieven in de richting van de b2b-markt. Vandaag is ons klantenbestand gelijk opgedeeld tussen particulieren en zelfstandigen. Onze ambitie bestaat erin om onze positie op de bedrijfswagenmarkt te versterken. De stroomversnelling die wij nu doorvoeren, stuwt ons in die richting.' Vanzelfsprekend heeft premiummerk Land Rover ook oog voor de verre toekomst. Van Cauwenberge: 'Met het project Destination Zero streeft Land Rover naar een mobiliteit zonder emissies, zonder ongevallen en zonder files. Wij ontwikkelen niet alleen auto's zonder uitlaatemissies, wij proberen die ook zo duurzaam mogelijk te produceren. Onze fabrieken in Engeland zijn sinds 2018 koolstofneutraal gecertificeerd. We geloven ook sterk in verantwoord ondernemen en de circulaire economie. Via het upcyclen van aluminium vormen we oud koetswerk om tot herbruikbaar aluminium van hoge kwaliteit. Op die manier verminderen wij onze koolstofemissies met een kwart.' 'Een tweede ambitie betreft het maximaliseren van de veiligheid en herleiden van het aantal ongevallen tot nul. Daartoe ontwikkelen en implementeren we baanbrekende veiligheidstechnologie zoals de Driver Condition Monitor die de bestuurder waarschuwt wanneer hij tekenen van vermoeidheid vertoont.' 'Nul files is het derde objectief van Destination Zero. In de toekomst zullen auto's autonoom rijden en zowel met elkaar als met de weginfrastructuur communiceren. In het VK legden we een privésnelweg aan waar we onze innovaties in een realistisch kader kunnen testen. Onze EV-technologie staat verder dan de wetgeving.'