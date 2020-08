De Distinguished Gentleman's Ride is een liefdadigheidsevenement op de laatste zondag van september, waarbij heren bewustzijn creëren en geld inzamelen voor onderzoek naar prostaatkanker en geestelijke gezondheidsprogramma's voor mannen. De editie 2020 is gepland op 27 september.

Geïnspireerd door een foto van Don Draper, uit Mad Men, op een klassieke motor, en in zijn mooiste pak, ontstond het idee dat een themarit een leuke manier zou zijn om liefhebbers van klassieke en vintage motoren bijeen te brengen. Dit doen ze door te rijden op hun Cafe' Racer, Bobber, Klassieke Motor, Tracker, Scrambler, Old School Chopper, Moderne Klassieke Motor, Zijspanner, Klassieke Scooter of Brat-motor. Op zondag 27 september doen tienduizenden keurige heren in honderden steden over de hele wereld weer hun stropdas aan, werken ze hun snorren bij, persen ze hun tweedkleding en toeren ze op hun klassieke en vintage motoren tijdens de Distinguished Gentleman's Ride 2020. Dit jaar werd het concept lichtjes aangepast omwille van de coronamaatregelen onder het motto "We Ride Solo, Together" om de nodige sociale afstand steeds te respecteren. Ook deze editie is Triumph weer de officiële partner van de DGR. Vorig jaar waren 100.000 motorrijders in meer dan 100 steden van de partij en werd 6 miljoen dollar verzameld tijdens deze actie voor het goede doel. (Belga)

