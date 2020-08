Op 27 september wordt de 10e editie van de Distinguished Gentleman's Ride georganiseerd. Triumph Motorcycles is andermaal hoofdsponsor van deze motorrit. De enige aanpassing is dat de deelnemers alleen op hun motor moeten rijden, waardoor de organisatoren een sterk signaal geven om de 'social distancing' te respecteren.

Triumph en de Stichting Movember slaan opnieuw de handen in elkaar om de 2020-editie van de Distinguished Gentleman's Ride te organiseren. Dit is een uniek en wereldwijd gecoördineerd evenement dat ook in België doorgaat met vertrekpunten in meer dan 12 Belgische steden (info: https://www.gentlemansride.com/rides/belgium).

De DGR zal ook dit jaar een bijdrage leveren voor het onderzoek naar prostaatkanker, maar deze nieuwe editie van deze rit staat ook in het teken van de grote uitdagingen waarmee de mensheid op dit ogenblik wordt geconfronteerd. Op 27 september worden daarom duizenden "gentlemen" uitgenodigd om keurig uitgedost en met fraaie baard op te dagen tijdens deze motorrit. Sinds 2012 is het DGR erin geslaagd om te groeien en steeds meer enthousiastelingen aan te trekken. De editie 2019 vestigde overigens een record, want er werd 6 miljoen dollar ingezameld en er werden 116.000 deelnemers in 104 landen geregistreerd.

De DGR 2020 Ride zal een solo-evenement zijn zodat de organisatoren tegemoetkomen aan de social distancing beperkingen. Elke "gentleman rider" wordt uitgenodigd om zijn deelname vrij te delen via zijn sociale netwerken, zodat het evenement een nog grotere weerklank zal hebben.(Belga)

