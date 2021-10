Wie een aanslag of een afrekening vreest, kan zich bij het Duitse bedrijf Klassen een kogelvrije versie van de SUV van Rolls-Royce aanschaffen. Wel dient voor die extra veiligheid een stevig bedrag neergeteld.

Een standaard Rolls-Royce Cullinan kost een goede 330.000 euro. Maar de meeste kopers van deze exclusieve SUV laten hun voertuig tot in de kleinste details personaliseren, zodat de prijs nog flink kan oplopen. Opties ter waarde van een fraaie sportwagen zijn zeker geen uitzondering bij Rolls-Royce.

Maar in deze niche van luxewagens is de sky the limit en worden de meest bizarre wensen van de kopers ingewilligd. Zo willen sommige klanten extra veiligheid en bestellen ze een gepantserde versie waarin ze zelfs regelrechte aanslagen kunnen overleven.

Dan komt de Duitse specialist Klassen in het beeld. Hij biedt een gepantserde Cullinan aan die aan de CEN 1063 Level BR6-norm voldoet. Dit betekent dat hij volledig bestand is tegen kogels en explosieven, zoals bijvoorbeeld handgranaten. Misschien hebben onze ministers of zakenlui daar niet meteen nood aan, maar oligarchen of politici van minder stabiele landen elders op deze planeet zouden er gretig gebruik maken.

Achter de gepantserde deuren schuilt een uiterst luxueus interieur. © GF

1 miljoen euro

Klassen rekent voor zo'n gepantserde Rolls-Royce Cullinan afgerond 1 miljoen euro aan. Aan vakmanschap hangt nu eenmaal een stevig prijskaartje. Nu krijg je daarvoor wel verstevigde deuren, dikkere beglazing, specifieke run-flatbanden, een versterkte ophanging en extra bescherming voor elektronische en mechanische componenten, waarmee de Cullinan de meeste aanslagen kan doorstaan en zijn inzittenden ongeschonden laat ontsnappen.

Klassen heeft ongeveer 6 maanden werk om de Rolls-Royce Cullinan 'bullit proof' te maken. Dan blijft alle luxe en verfijning aan boord verzekerd, zodat de klant altijd van zijn rit kan genieten ook al fluiten de kogels hem om de oren.

Specialist Klassen zorgt voor optimale veiligheid aan boord. © GF

Een standaard Rolls-Royce Cullinan kost een goede 330.000 euro. Maar de meeste kopers van deze exclusieve SUV laten hun voertuig tot in de kleinste details personaliseren, zodat de prijs nog flink kan oplopen. Opties ter waarde van een fraaie sportwagen zijn zeker geen uitzondering bij Rolls-Royce.Maar in deze niche van luxewagens is de sky the limit en worden de meest bizarre wensen van de kopers ingewilligd. Zo willen sommige klanten extra veiligheid en bestellen ze een gepantserde versie waarin ze zelfs regelrechte aanslagen kunnen overleven. Dan komt de Duitse specialist Klassen in het beeld. Hij biedt een gepantserde Cullinan aan die aan de CEN 1063 Level BR6-norm voldoet. Dit betekent dat hij volledig bestand is tegen kogels en explosieven, zoals bijvoorbeeld handgranaten. Misschien hebben onze ministers of zakenlui daar niet meteen nood aan, maar oligarchen of politici van minder stabiele landen elders op deze planeet zouden er gretig gebruik maken.Klassen rekent voor zo'n gepantserde Rolls-Royce Cullinan afgerond 1 miljoen euro aan. Aan vakmanschap hangt nu eenmaal een stevig prijskaartje. Nu krijg je daarvoor wel verstevigde deuren, dikkere beglazing, specifieke run-flatbanden, een versterkte ophanging en extra bescherming voor elektronische en mechanische componenten, waarmee de Cullinan de meeste aanslagen kan doorstaan en zijn inzittenden ongeschonden laat ontsnappen. Klassen heeft ongeveer 6 maanden werk om de Rolls-Royce Cullinan 'bullit proof' te maken. Dan blijft alle luxe en verfijning aan boord verzekerd, zodat de klant altijd van zijn rit kan genieten ook al fluiten de kogels hem om de oren.