In 2017 verkocht General Motors zijn Duitse dochter Opel aan PSA (Peugeot/Citroën). Minder dan twee jaar later maakte het merk opnieuw winst. En afgaande op de resultaten van het vierde kwartaal van 2020 lijkt de wederopstanding van Opel enkel nog een kwestie van tijd.

Adam Opel, zoon van een slotenmaker uit Rüsselsheim, droomde van een toekomst als industrieel en ging op zoek naar stichtende voorbeelden in België en Frankrijk. Bij zijn terugkeer begon hij een fabriek van naaimachines in een koestal. Geld om te investeren bezat hij immers niet maar dat werd hem later bezorgd via zijn vrouw, dochter van een vermogende bierbrouwer. In de tweede helft van de 19e eeuw maakte Opel fortuin als naaimachinefabrikant, maar na zijn dood in 1895 verlegden zijn weduwe en vijf zonen de focus van de industriële activiteiten naar de productie van twee- en vierwielers.

In 1929, in volle beurscrisis, verkochten de vijf Opel-zonen het familiebedrijf voor 26 miljoen dollar aan General Motors dat onder meer door zijn Duits dochtermerk uitgroeide tot de nummer één in de autowereld. Na de Tweede Wereldoorlog stond Opel symbool voor het Wirtschaftswunder en klom op tot de nummer één in Duitsland. Vanaf de jaren zeventig echter ondervond Opel almaar meer concurrentie en verloor het zijn koppositie.

Wederopstanding na overname

Na enkele decennia van tegenvallende bedrijfsresultaten verkocht GM in 2017 zijn Duitse dochter aan PSA (Peugeot/Citroën). Minder dan twee jaar later maakte Opel opnieuw winst. Onder de vleugels van PSA profiteert Opel van de synergieën in de Franse autogroep, waardoor het goedkoper kan produceren. Van de Europese autogroepen behaalt PSA het hoogste rendementscoëfficiënt.

Afgaande op de resultaten van het vierde kwartaal 2020 lijkt de wederopstanding van Opel enkel een kwestie van tijd. Dat is ook de blijde boodschap van Patrick Fourniol, voluit Director Brand Strategy & Marketing Communications. '2020 was voor iedereen een moeilijk jaar en voor Opel in het bijzonder omdat enkele succesvolle modellen wegens een te hoge CO2-uitstoot uit het gamma werden genomen. Bovendien liepen de uitleveringen van de Corsa-e, Grandland X Hybrid en Crossland door corona vertraging op waardoor onze klanten op hun honger bleven zitten. Gelukkig loopt sinds november alles opnieuw op wieltjes en stromen ook de bestellingen binnen. In minder dan twee jaar is ons modellenaanbod bijna compleet vernieuwd. Met de Crossland en Grandland X beschikken we over sterke troeven op de groeimarkt van de compacte en middelgrote SUV's.'

Patrick Fourniol, marketingdirecteur bij Opel.

Mokka, het model van de toekomst

De grootste stap vooruit verwacht Opel echter van de nieuwe Mokka. Die maakt gebruik van het modulaire PSA-platform en zet nieuwe maatstaven, zowel op het vlak van design als van innovatieve technologie. Patrick Fourniol: 'De Mokka is de voorbode van een nieuwe generatie Opel-modellen met een compleet nieuwe en zeer expressieve designlijn. De nieuwe Mokka oogt jong en trendy, is zeer gebruiksvriendelijk en opent voor Opel de deur naar nieuwe doelgroepen.'

'Nooit eerder is een nieuw Opel-model zo positief onthaald. Dat heeft zonder twijfel ook te maken met zijn rijkelijke uitrusting en veelzijdige motorisatie. De Mokka is zowel met elektrische aandrijving als met een benzine- en dieselmotor leverbaar. Voor elk wat wils! Tegen 2024 zullen al onze modellen geëlektrificeerd zijn. Dat is nu al het geval in de populaire segmenten waardoor we perfect kunnen inspelen op de sterk gestegen vraag naar hybridemodellen en full electric cars.'

Typisch Duits

PSA fusioneert dit jaar met FCA (Fiat Chrysler Automotives), de concurrentie tussen de zustermerken wordt daardoor nog groter. Maar Patrick Fourniol vreest niet dat de eigenheid van Opel in gevaar komt. 'Zowel binnen de oude als nieuwe constellatie is Opel het enige Duitse merk. Die Duitse inslag zit in het DNA van het merk ingebakken. Dat is zowel voor Opel als voor de autogroep een troef die we zullen uitspelen. Want alhoewel we deel uitmaken van één grote familie, bezitten we een verschillend DNA en beschikken we over andere kwaliteiten. Een Opel is bijvoorbeeld anders afgesteld dan een Peugeot of Fiat omdat in Duitsland veel sneller wordt gereden op de autosnelweg. Ook qua design verschillen wij: Duits design is minder frivool, meer minimalistisch. Typisch Duits kortom. Made in Germany geldt in de internationale autowereld nog altijd als een kwaliteitslabel.'

Opel Mokka. 'Nooit eerder werd een model van Opel zo positief onthaald.'

The normal one Sinds 2012 is de Duitse voetbaltrainer Jürgen Klopp brand ambassador van Opel. Klopp was toen nog trainer van Borussia Dortmund, sinds 2015 coacht hij FC Liverpool en de wereldvoetbalbond FIFA riep hem uit tot Trainer van 2020. Patrick Fourniol: 'Jürgen Klopp verpersoonlijkt als geen andere de waarden waar ook Opel voor staat: Duits, authentiek en dicht bij de mensen. Hij is spontaan, rechtlijnig, geëngageerd en gepassioneerd en kan als geen ander mensen begeesteren. Hij noemt zichzelf "the normal one" en dat is ook de Jürgen Klopp zoals wij hem kennen, een mister no-nonsense. Aan de ene kant werkt en gedraagt hij zich zeer professioneel, aan de andere kant verlopen onze contacten als onder vrienden. Hij hangt geregeld aan de telefoon en informeert naar de laatste stand van zaken. Uiteraard ligt er een geschreven contract aan de basis van onze samenwerking maar het feit dat wij al zo lang samenwerken, bewijst dat er ook een emotionele band bestaat tussen de mens Klopp en het merk Opel. Hij is een trouwe compagnon de route! Hoewel hij volgens zijn contract niet verplicht is om privé met een Opel te rijden, is zijn daily car een Opel Insignia. Dat levert soms hilarische beelden op aan het stadion van Liverpool. Terwijl de sterspelers er arriveren met de meest exotische bolides, groet Klopp de supporters vanuit zijn Opel Insignia.'

Eén op drie kopers van de nieuwe Opel Corsa kiest voor de full electric-versie.

