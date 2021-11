De Opel Grandland laat de 'X' in zijn naam vallen en kiest voor innovatieve technologie waarmee de crossover weer helemaal bij de les is.

Opel gaf zijn ruimste crossover een flinke upgrade. Buiten de ingekorte typebenaming valt vooral de Opel Vizor in de snuit op. Deze doorlopende front verwijst naar iconische modellen van weleer, zoals de eerste generaties van de Manta en de Record, en geeft de Grandland een eigen identiteit in de nieuwe huisstijl die ook op de andere nieuwe modellen zal opduiken.

Tegelijk luidt deze aanpassing ook de toekomst in met een efficiëntere IntelliLux LED-pixel-verlichting, die één van de blikvangers is van de nieuwe technologie waarmee het voertuig is uitgerust.

Het gerestylede interieur met een digitaal dashboard. © GF

Pure panel

Dat verhaal zet zich verder aan boord van de Grandland waar het Pure Panel het interieur domineert. Dit brede digitale dashboard bestaat eigenlijk uit twee schermen die de traditionele tellerpartij en het bedieningsscherm voor de multimediafuncties integreren. De bediening daarvan verloopt intuïtief en eenvoudig. En daarnaast biedt het interieur ook genoeg ruimte en flexibiliteit om als polyvalente gezinswagen dienst te doen.

Voor de aandrijving is er keuze uit de klassieke motoren (1.2 benzine en 1.5 diesel) of de hybride varianten die zeker als bedrijfswagen interessanter zijn omwille van hun geringere CO 2 -uitstoot en de daaruit volgende hogere afschrijvingsmogelijkheden.

De voorwielaangedreven 1.6 benzine hybride versie is goed voor 225 pk, terwijl de variant met vierwielaandrijving een systeemvermogen van 300 pk levert dankzij een extra elektromotor op de achteras. Beide maken ze gebruik van een 13,2 kWh batterij goed voor ongeveer 65 kilometer zuiver elektrisch rijden en zijn ze met hun automaat vooral gericht op ontspannen en comfortabel rijden.

Niet onbelangrijk: de Opel Grandland is concurrentieel geprijsd. De basisversie met de 1,2 liter benzinemotor kost 30.500 euro. Voor de hybride wordt minstens 43.450 euro aangerekend.

De Grandland volgt de nieuwe designtaal van Opel. © GF

Opel gaf zijn ruimste crossover een flinke upgrade. Buiten de ingekorte typebenaming valt vooral de Opel Vizor in de snuit op. Deze doorlopende front verwijst naar iconische modellen van weleer, zoals de eerste generaties van de Manta en de Record, en geeft de Grandland een eigen identiteit in de nieuwe huisstijl die ook op de andere nieuwe modellen zal opduiken. Tegelijk luidt deze aanpassing ook de toekomst in met een efficiëntere IntelliLux LED-pixel-verlichting, die één van de blikvangers is van de nieuwe technologie waarmee het voertuig is uitgerust.Dat verhaal zet zich verder aan boord van de Grandland waar het Pure Panel het interieur domineert. Dit brede digitale dashboard bestaat eigenlijk uit twee schermen die de traditionele tellerpartij en het bedieningsscherm voor de multimediafuncties integreren. De bediening daarvan verloopt intuïtief en eenvoudig. En daarnaast biedt het interieur ook genoeg ruimte en flexibiliteit om als polyvalente gezinswagen dienst te doen.Voor de aandrijving is er keuze uit de klassieke motoren (1.2 benzine en 1.5 diesel) of de hybride varianten die zeker als bedrijfswagen interessanter zijn omwille van hun geringere CO2-uitstoot en de daaruit volgende hogere afschrijvingsmogelijkheden. De voorwielaangedreven 1.6 benzine hybride versie is goed voor 225 pk, terwijl de variant met vierwielaandrijving een systeemvermogen van 300 pk levert dankzij een extra elektromotor op de achteras. Beide maken ze gebruik van een 13,2 kWh batterij goed voor ongeveer 65 kilometer zuiver elektrisch rijden en zijn ze met hun automaat vooral gericht op ontspannen en comfortabel rijden.Niet onbelangrijk: de Opel Grandland is concurrentieel geprijsd. De basisversie met de 1,2 liter benzinemotor kost 30.500 euro. Voor de hybride wordt minstens 43.450 euro aangerekend.