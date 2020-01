De Jeep Wrangler is als King Kong: een oerkracht, een force of nature, die tot ontzag en bewondering dwingt. Je moet het hebben meegemaakt om het te kunnen geloven: als je met een Jeep Wrangler komt aangereden, wil iedereen je vriend zijn.

Wim Willems (pr-manager Jeep): 'Het volstaat de naam Jeep uit te spreken om mensen te doen dromen van avontuur, vrijheid, passie. De wagen is uniek omdat hij trouw is gebleven aan zijn originele looks, gebaseerd op de Jeep Willys die symbool staat voor de bevrijding van Europa in de Tweede Wereldoorlog. De wagen was gebouwd voor het Amerikaanse leger. Iedereen kent Jeep, ook mensen die totaal niet in auto's geïnteresseerd zijn.'

Wist je trouwens dat er overal ter wereld Jeep-fanclubs bestaan? Ook in België. Willems: 'Eén keer per jaar organiseren we een Camp Jeep camp, een bijeenkomst voor alle Europese Jeep-fans. Dat event lokt honderden liefhebbers van over heel Europa. De vorige editie, in juli 2019, vond plaats in Italië. De deelnemers kunnen met een Jeep op de meest diverse parcours rijden, vergelijk het met een jamboree, een padvinderskamp.'

We willen van al onze modellen een groene versie uitbrengen. Wim Willems, pr-manager Jeep

Jeep is als Pampers: een merk dat zo sterk is, dat het een soortnaam wordt. Elke SUV, ongeacht van welk merk, heet in de volksmond een Jeep. Willems: 'Je herkent een Jeep aan zijn typische look. Die verandert niet. Daar wordt streng op toegekeken. We hebben designteams in Italië en de Verenigde Staten die waken over het behoud van de Jeep-stijl. Achter die klassieke façade schuilt wel degelijk nieuwe technologie. Op het Autosalon presenteren we een hybride Jeep Renegade, later dit jaar lanceren we ook een hybride Compass en Wrangler. Jeep en hybride motoren, dat is een perfecte match. We willen van al onze modellen een groene versie uitbrengen.'

Wat staat er zoal in het stijlboek van Jeep? Willems: 'Veel referenties naar vroeger. De grille met de zeven sleuven. De ronde koplampen. De banden met een vast trapeziumpatroon. Binnen in de auto zitten heel wat subtiele verwijzingen naar Jeep verstopt. In de voorruit van bepaalde modellen vind je een afbeelding van de originele Jeep Willys. Het dashboard van de Wrangler heeft de vorm van de eerste Jeep. Zulke knipogen maken Jeep extra leuk.'

Wim Willems (pr-manager Jeep): 'Het volstaat de naam Jeep uit te spreken om mensen te doen dromen van avontuur, vrijheid, passie. De wagen is uniek omdat hij trouw is gebleven aan zijn originele looks, gebaseerd op de Jeep Willys die symbool staat voor de bevrijding van Europa in de Tweede Wereldoorlog. De wagen was gebouwd voor het Amerikaanse leger. Iedereen kent Jeep, ook mensen die totaal niet in auto's geïnteresseerd zijn.'Wist je trouwens dat er overal ter wereld Jeep-fanclubs bestaan? Ook in België. Willems: 'Eén keer per jaar organiseren we een Camp Jeep camp, een bijeenkomst voor alle Europese Jeep-fans. Dat event lokt honderden liefhebbers van over heel Europa. De vorige editie, in juli 2019, vond plaats in Italië. De deelnemers kunnen met een Jeep op de meest diverse parcours rijden, vergelijk het met een jamboree, een padvinderskamp.'Jeep is als Pampers: een merk dat zo sterk is, dat het een soortnaam wordt. Elke SUV, ongeacht van welk merk, heet in de volksmond een Jeep. Willems: 'Je herkent een Jeep aan zijn typische look. Die verandert niet. Daar wordt streng op toegekeken. We hebben designteams in Italië en de Verenigde Staten die waken over het behoud van de Jeep-stijl. Achter die klassieke façade schuilt wel degelijk nieuwe technologie. Op het Autosalon presenteren we een hybride Jeep Renegade, later dit jaar lanceren we ook een hybride Compass en Wrangler. Jeep en hybride motoren, dat is een perfecte match. We willen van al onze modellen een groene versie uitbrengen.'Wat staat er zoal in het stijlboek van Jeep? Willems: 'Veel referenties naar vroeger. De grille met de zeven sleuven. De ronde koplampen. De banden met een vast trapeziumpatroon. Binnen in de auto zitten heel wat subtiele verwijzingen naar Jeep verstopt. In de voorruit van bepaalde modellen vind je een afbeelding van de originele Jeep Willys. Het dashboard van de Wrangler heeft de vorm van de eerste Jeep. Zulke knipogen maken Jeep extra leuk.'