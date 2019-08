De verkoop van klasse A- en klasse B-bromfietsen is in de eerste zeven maanden van dit jaar met 47,5% gestegen. De groei zit vooral in de speed pedelecs, de snelle fietsen met elektrische ondersteuning.

De laatste jaren is er na een periode van daling van de verkopen van bromfietsen sprake van een sterke stijging. In de eerste zeven maanden van dit jaar groeiden de inschrijvingen van nieuwe bromfietsen ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met 47,5% voor de klasse A (tot 25 km/uur) en klasse B (tot 45 km/uur) samen.

In de klasse B zijn de inschrijvingen in de periode januari-juli met 78,8% gestegen. De groei zit vooral in de snelle fietsen met elektronische ondersteuning (speed pedelecs) die met een topsnelheid van 45 kilometer per uur in die categorie vallen. Voor de elektrische voertuigen (speed pedelecs en elektrische brommers) noteert FEBIAC enorme groeicijfers. In de top tien van de inschrijvingen zijn er zeven merken van speed pedelecs met Stromer op kop. Verder zijn er twee merken met klassieke brommers met verbrandingsmotoren en één merk van elektrische scooters.

De rol van de 'klassieke' bromfiets is zeker nog niet uitgespeeld, zeker niet als het gaat om wat langere woon- werk-verplaatsingen in steden of tussen de steden en buitengebieden. De meerderheid van de klassieke brommers heeft nog een benzine-aandrijving, maar het aantal elektrische bromfietsen neemt toe. Dat heeft in Vlaanderen ook te maken positieve houding van de overheid tegenover elektrische voertuigen. Sinds dit jaar 2019 is er een nultarief bij het inschrijven van zo'n voertuig en sinds 15 april geeft de Vlaamse overheid ook een Zero Emission-bonus van 25% van de aankoopsom met een maximum van 1.500 euro.(Belga)