BMW brengt in november zijn volledig elektrisch aangedreven i4 op de markt. Dat wordt een eerder klassieke berline met de proporties van de succesvolle 3-reeks. Maar naast deze berline komt er ook de iX, een zuiver elektrische SAV.

SAV betekent bij BMW 'Sports Activity Vehicle' en deze versie zal ook in de herfst van dit jaar wereldwijd worden gelanceerd. Dit model is vanaf de prille conceptfase ontwikkeld als elektrisch voertuig. Hoewel alle technologieën nog niet meteen beschikbaar zullen zijn, is de wagen qua hardware erg innovatief op vlak van connectiviteit.

BMW zal verschillende versies aanbieden van de iX zoals de xDrive50 met een autonomie tot 630 km. Een xDrive40 met een iets compactere batterij komt tot 425 km ver, gemeten volgens de WLPT-meetmethode.

Op een later tijdstip zal BMW een sportievere variante lanceren. Die iX M60 wordt de eerste elektrische BMW met M-badge (Motorsport). De Motorsport-afdeling belooft een maximumvermogen tot 600 pk.

Ondanks de sportieve aspiraties hebben heel wat BMW-liefhebbers moeite met de erg groot uitgevallen 'nieren' die de snuit bepalen. Gedurende de voorbije decennia werd dit obligate designelement veel discreter geïntegreerd.

