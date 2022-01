2021 was een rampjaar voor de autoverkoop in ons land, 2022 kan niet slechter worden. Dat is de teneur van de antwoorden op onze telefonische rondvraag bij een 15-tal merkinvoerders op de laatste werkdag in 2021. Onzekerheid is troef, ondanks de talrijke nieuwe modellen die dit jaar op de markt komen.

Beter laat dan nooit. Nog voor de zomer lanceert Alfa Romeo de Tonale, de kleinere broer van de Stelvio. De compacte SUV is 4,40 meter lang en staat op hetzelfde onderstel als de Jeep Compass en zal ook verkrijgbaar zijn als plug-in hybride. De Tonale is meteen de eerste en allicht ook de laatste plug-in hybride van Alfa Romeo. De volgende Tonale zal volledig elektrisch zijn.

Het grote nieuws bij Audi is een facelift van de vierde generatie van de A8, het vlaggenschip van het Duitse premiummerken dat echter nooit het succes heeft gekend van de BMW 7-reeks of Mercedes S-klasse. Of de facelift de verkoop van de A8 plots de hoogte in zal jagen, valt te betwijfelen. Dit jaar stelt Audi ook de Q6 e-tron voor, gebaseerd op het zogenaamde Premium Platform Electric (PPE) van de Volkswagen Group dat ook wordt gebruikt door Porsche.

Bij de Belgische marktleider BMW is het uitkijken naar de marktintroductie van de i4, voor een keer geen elektrisch aangedreven SUV maar een sportieve 4-deurs limousine. Minder impressionant maar daarom niet minder belangrijk voor de verkoop is de lancering van de tweede generatie van de BMW 2 Active Tourer, een voorwielaangedreven en zeer gebruiks- en gezinsvriendelijke monovolume, ook verkrijgbaar met hybrideaandrijving. Zonder onvoorziene omstandigheden stelt BMW eind van het jaar ook de i7 voor, de elektrische variante van de 7-reeks. Die moet de handschoen opnemen tegen de EQS en EQE van Mercedes.

Marktleider BMW breidt zijn e-gamma in snel tempo uit. © /

De Citroën C5X combineert verleden en toekomst. Het Franse merk schreef automobielgeschiedenis met modellen die qua design en technologie een pioniersrol vervulden. Als satellietmerk van Stellantis wil Citroën terug aanknopen met die traditie, nieuwkomer C5X wil op zijn beurt symbool staan voor Franse luxe en originaliteit. Het interieur van de imposante cross-over van 4,80 meter is ruim bemeten. Het nieuwe vlaggenschip van Citroën grossiert in luxe en comfortvoorzieningen, gelaagd glas zorgt voor stilte aan boord, gestuurde schokdempers met hydraulische druklagers moeten de herinnering opwekken aan het uitmuntende veercomfort van de DS- en CX-modellen uit de jaren zestig en zeventig.

Geboren als sportief submerk van Seat stelt Cupra het Spaanse moedermerk in de schaduw met als blikvanger de Formentor VZ5. Dit jaar lanceert Cupra ook de Born, het eerste elektrisch aangedreven model van het merk. De Born is een variante van de VW ID.3 maar straalt in vergelijking veel meer sportiviteit en passie uit. Afhankelijk van de accu beschikt de Born over een actieradius van 349, 427 of 548 km. De Born is een van de meest attractieve compacte elektrische auto's op de markt.

Een 7-zitter voor de prijs van een stadswagen, dat biedt de Dacia Jogger. Die meet zich het beste van elk segment aan: de interieurruimte van een monovolume, het bagagevolume van een break en de look van een alleterreinwagen en dat alles tegen de onklopbare prijs van 14.790 euro. Geen enkel model op de markt biedt meer waar voor zijn geld.

Citroën C5 X is het nieuwe vlaggenschip van de Franse constructeur. © /

Hyundai behoort tot de meest toonaangevende merken en biedt alle aandrijfsystemen, tot en met waterstof. Met zijn ruim aanbod aan fiscaal interessante modellen is Hyundai inmiddels een te duchten concurrent voor de Duitse premiummerken op de fleetmarkt. De Bayon is dan weer op maat van de prijsbewuste particuliere klant. Ook op het vlak van design zet de Zuid-Koreaanse constructeur nieuwe maatstaven, denk aan de Ioniq 5 en Tucson.

Nadat Jeep onderdeel is geworden van de fusiegroep Stellantis worden de SUV-modellen Renegade Compass nu ook uitgerust met hybrideaandrijving en is de Grand Cherokee verkrijgbaar als plug-in hybride.

Bij Kia staat 2022 in het teken van de lancering van de vijfde generatie Sportage. Die is verkrijgbaar met zowel benzine- als dieselmotoren of als plug-in hybrid, in combinatie met voor- en vierwielaandrijving, handgeschakeld of met DCT-automaat. De nieuwkomer is specifiek ontworpen voor de Europese markt en speelt in op de verwachtingen en eisen van de Europese klant inzake functionaliteit, gebruiksgemak en design. Het interieur is zodanig ontworpen dat het baanbrekende technologieën kan verenigen met luxueuze voorzieningen, innovatief design en hoogwaardige materialen.

De ster van Mercedes schittert sterker dan ooit. Ook dit jaar lanceert het Duitse premiummerken weerom een reeks modellen die nieuwe standaards zetten in hun segment zoals de EQE, EQT en niet te vergeten de Mercedes-AMG SL, een luxueuze 2+2 roadster met softtop én vierwielaandrijving. Onder de motorkap zit in het geval van de SL 63 4MATIC+ een 4 liter AMG V8 turbomotor met een vermogen van 585 pk. In een later stadium wordt de nieuwe SL ook leverbaar met hybrideaandrijving. Kenmerkend voor het carrosseriedesign zijn de lange wielbasis en lange motorkap, korte overhangen en het ver naar achteren geplaatste passagierscompartimenten met steile voorruit. Binnenin springen het hoge kwaliteit van de gebruikte materialen in het oog alsook het volledig digitale combi-instrument dat in een 3D-vizier is geïmplementeerd.

Mercedes-AMG SL opnieuw met stoffen dak en voor het eerst met vierwielaandrijving. © /

MG, het Chinese merk met Britse roots, kruist met de elektrisch aangedreven Marvel R de degens met EV's uit een hogere prijsklasse zoals de VW ID.4, Skoda Enyaq en Volvo XC40 en slaat daarbij een goed figuur.

Na de succesvolle introductie van de Nissan Qashqai in 2021 komt dit jaar de Ariya eraan, een elektrische coupéachtige cross-over met een autonomie van 500 kilometer. De nieuwkomer wordt bestempeld als 'de ideale partner voor woon-werkverkeer en weekendtrips met het gezin.' De Ariya staat op het nieuwe EV-platform van de alliantie Renault-Nissan en is leverbaar met voor- of vierwielaandrijving en met batterijen met een vermogen van 63 tot 84 kWh.

Met 4,64 meter is de nieuwe Opel Astra Sports Tourer 6 centimeter korter dan zijn voorganger maar biedt niettemin meer zit- en beenruimte alsook meer kofferinhoud. Opel maakt deel uit van fusiegroep Stellantis maar de Astra bezit een eigen verschijningsbeeld dat zich kenmerkt door strakke lijnen en een ietwat raadselachtige viziervormige grille.

De Peugeot 308 behoort tot de zeven kanshebbers op de titel van de Auto van het Jaar en is de enige niet-elektrisch aangedreven finalist. Dat kan bij de verkiezing een handicap maar ook een voordeel zijn. Feit is dat de Peugeot 308 bijzonder goed rijdt, weinig verbruikt en goed uitziet, op het agressieve af. Een echte hartendief kortom met een futuristisch ogend dashboard.

Na de Polestar 1 en 2 is het nu de beurt aan de Polestar 3, een sportieve cross-over die technologisch sterk verwant is met de toekomstige Volvo XC90.

Renault maakt een ingrijpende transitie door en lanceert met de Mégane E-Tech Electric de eerste van in totaal 14 nieuwe elektrische modellen tegen 2024. De nieuwkomer is een sportieve en chique cross-over en luidt een nieuwe episode in voor het Franse merk. De Mégane E-Tech Electric is hightech zowel inzake aandrijving als connectiviteit, is compact en sportief van buiten en zeer ruim van binnen en beschikt over een maximale WLTP-autonomie van 470 kilometer.

De Mégane E-Tech Electric luidt een nieuwe episode in voor Renault. © /

De Skoda Fabia is aan zijn vierde generatie toe, voor het eerst op basis van het modulaire MQB-AO-platform van de Volkswagen Group. Dankzij zijn gunstige prijs-kwaliteitverhouding is de Fabia het perfecte instapmodel in het Skoda-gamma. Met zijn dynamische look en modern infotainmentsysteem schudt hij zijn wat oubollig imago af en spreekt hij steeds meer prijsbewuste jonge gezinnen aan. Zij kunnen kiezen uit vijf benzinemotoren.

Toyota is de nummer één in de autowereld, pionier ook op het vlak van hybrideaandrijving en bekent zich plots tot zuiver elektrische aandrijving. De bZ4X is inderdaad de eerste van 30 nieuwe EV-modellen van Toyota. Qua afmetingen is de nieuwkomer vergelijkbaar met de RAV4 maar omdat een BEV uit veel minder onderdelen bestaat en de batterij is geïntegreerd in de vloer van de auto biedt de bZ4X veel meer beenruimte.

Onder het motto 'businessclass voor iedereen' biedt Volkswagen tijdens de salonperiode een uniek uitrustingspakket aan dat bestaat uit de best verkopende opties en extra's en dat tegen een zeer concurrentiële prijs. De meest in het oog springende nieuwkomer in 2022 is de VW T7 Multivan, voor het eerst op het MQB-platform waardoor die comfortabeler rijdt en verkrijgbaar is als plug-in hybride. Hij beschikt bovendien over de modernste infotainment- en rijhulpsystemen.

Last but not least is er de Volvo C40. Die gebruikt dezelfde onderdelen als de XC40 Recharge, het verschil tussen beide modellen zit hem in het uiterlijk, de flexibiliteit en prijs. Door het boogvormige profiel van het dak verloopt het in- en uitstappen achteraan minder vlot, de schuine achterklep belemmert het zicht naar achteren. Voor de hoofdruimte op de achterbank en het koffervolume heeft het coupéachtige dak geen negatieve impact.

Ziedaar een kort overzicht van de ruim honderd nieuwe modellen die er dit jaar zitten aan te komen, in meerderheid elektrisch aangedreven. Elektrische aandrijving is de toekomst maar vandaag zijn elektrische auto's nog (veel) te duur voor de particuliere klant en laat de laadinfrastructuur en ook de actieradius nog te wensen over. Maar wat niet is, kan nog komen.

