De blikvangers bij Land Rover op het Autosalon

De Range Rover Evoque is al een tijdje de kip met de gouden eieren voor Land Rover. Met dit succes moest er uiteraard een tweede generatie komen, die intussen is voorgesteld en niet alleen luxueuzer en verfijnder werd, maar ook properder functioneert en met heel knappe technologie uitpakt. Deze SUV zal bovendien zijn eerste publieke optreden maken op de Heizel in januari.

De nieuwe Evoque brengt heel wat nieuwe technologie, waaronder een primeur met de Ground View, die de motorkap 'onzichtbaar' maakt voor de bestuurder door hem een 180° zicht voor de wagen op het boordscherm te verschaffen. Wie ongeduldig is, kan de nieuwe Evoque nu reeds bestellen voor een bedrag van minstens 38.600 euro.

Land Rover heeft daarnaast nog een stevige blikvanger op zijn stand staan: de SV Coupé die wordt aangedreven door een 5.0 liter V8 met compressor, goed voor 565 pk en 700 Nm. Dit is zelfs de snelste Range Rover ooit die van 0 tot 100 km/u in 5,3 seconden spurt en een topsnelheid van 266 km/u bereikt. Deze SV Coupé wordt met de hand vervaardigd in de ateliers van SVO in Warwickshire, waar men de productie zal stoppen na 999 voertuigen. Geïnteresseerde kopers kunnen zich nu reeds aanmelden op de website van het merk om hun exemplaar te reserveren.(Belga)